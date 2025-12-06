Il Barcellona non si ferma più: che manita al Betis Siviglia!

SIVIGLIA (SPAGNA). Sesto successo di fila e nuovo strappo in classifica per il Barça , che dopo aver avuto la meglio su Elche , Celta , Athletic Bilbao , Alaves e Atletico Madrid , si impone anche, alla Cartuja di Siviglia , sul Betis . Dopo l’illusoria rete iniziale dei locali, firmata da Antony , i blaugrana si scatenano e ribaltano tutto con una tripletta dell’incontenibile Ferran Torres e le reti dell’ispirato Roony Bardghji e di Lamine Yamal dal dischetto. Nel finale, i ragazzi di Hansi Flick staccano la spina e gli andalusi addolciscono la sconfitta con un gol dell’ex Roma Diego Llorente e con un tiro dal dischetto del Cucho Hernandez . I catalani, così, salgono a quota 40 punti, con 4 lunghezze di vantaggio sul Real Madrid , che domani sera se la vede, al Santiago Bernabeu, col Celta .

Illusione Antony

Più di un pensiero alla sfida interna di Champions di martedì prossimo con l’Eintracht Francoforte per Hansi Flick, che decide di far rifiatare i vari Frenkie de Jong, Raphinha, Fermin Lopez e Lewandowski, che si accomodano in panchina. E il Betis, che non può contare sugli infortunati Isco e Amrabat, pare approfittarne, trovando, dopo poco più di cinque minuti, il repentino vantaggio con Antony, che si ritrova tra i piedi un tiro di Fornals, trasformato in assist involontario da una tocco Balde. Il brasiliano non ci pensa due volte e insacca sotto la traversa.

Ferran scatenato

La reazione dei catalani non si fa aspettare e, appena varcato il 10’, Ferran Torres apre la sua serata entusiasmante con un tocco rapace su un centro per linee orizzontali di Koundé, liberato da una perfetta sponda di Bardghji. Un’altra manciata di minuti e l’attaccante valenciano si ripete, con una spettacolare sforbiciata da centro area, favorita da un centro del fido Koundé. Attorno alla mezz’ora, a fare tris ci pensa l’ottimo Bardghji, che innescato da Pedri, sorprende il portiere locale Alvaro Valles con un insolito destro. Allo scoccare del 40’, poi, l’incontenibile Ferran Torres completa la sua tripletta con un tiro dal limite, reso imparabile da uno sfortunato tocco dell’ex Bartra. 11 gol in campionato per l’ex Valencia e City.

Manita e remi in barca

La ripresa si riapre con Christensen per Balde, tra gli ospiti, e Deossa al posto dell’ammonito Altimira tra i padroni di casa. Le velleità di remontada dei locali vengono definitivamente mortificate, al 14’, quando il signor Hernandez Maeso, su suggerimento del Var, concede un discutibilissimo rigore al Barça dopo una carambola tra corpo e braccio di Bartra. Serata da dimenticare per il canterano blaugrana. Sul dischetto si presenta Lamine, che insacca con estrema freddezza. Avanti di quattro reti, i catalani mollano un po’ la presa e, nel finale, permettono al Betis di edulcorare la sconfitta con una zampata sotto rete dell’ex giallorosso, Diego Llorente, sugli sviluppi di una giocata d’angolo, e con un rigore del Cucho Hernandez, concesso dopo un contatto in area tra Koundé e Abde. Barça a + 4 dal Real, che domani ospita il Celta.