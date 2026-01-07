Supercoppa di Spagna, il Barcellona stende l’Athletic Bilbao con una manita e si prende la finale

GEDDA (ARABIA SAUDITA). Paurosa prova di forza del Barcellona , che travolge con una devastante manita il fragile Athletic Bilbao del grande ex, Ernesto Valverde , nella gara che apre la final four di Supercoppa di Spagna . Non c’è mai davvero partita, al King Abdullah Sports City di Gedda , dove i blaugrana prendono il largo fin dal primo tempo, che si chiude sul 4-0. A risolvere la gara per i catalani ci pensano Ferran Torres , Fermin Lopez , il vice Lamine Yamal , Roony Bardghji e lo scatenato Raphinha , autore di una doppietta. I ragazzi di Hansi Flick , così, si guadagnano l’accesso alla finalissima, che si disputerà domenica prossima, nel medesimo scenario, contro la vincente del derby tra Real e Atletico Madrid , che si celebrerà domani sera.

Lamine e Nico panchinari

Diverse sorprese alla lettura delle formazioni. La più importante riguarda Lamine Yamal, dato per sicuro titolare sebbene si fosse allenato a parte alla vigilia, che parte tra i rincalzi. Al suo posto tocca al sostituto naturale Roony Bardghji. Davanti, poi, Hansi Flick scommette nuovamente su Ferran Torres, preferito a Lewandowski. Valverde, da parte sua, trattiene tra i rincalzi l’attesissimo Nico Williams e il centravanti Guruzeta, per dare spazio, dall’inizio, al pimpante Robert Navarro, all’ex Torino Berenguer e a Iñaki, il maggiore dei fratelli Williams, schierato col talentuoso Oihan Sancet.

La sblocca Ferran

L’Athletic Bilbao ci mette tanta buona volontà e, nei primi minuti, si guadagna subito tre calci d’angolo, ma non riesce a concretizzare. Dopo un quarto d’ora con qualche patema, il Barça inizia a carburare e, fallite due chiare occasioni con Pedri e Fermin, passa grazie a una giocata fortunosa, chiusa con un tiro sballato dello stesso Fermin che si trasforma in un assist per Ferran Torres, che insacca.

Che manita!

Una volta sotto, i baschi si squagliano e, alla mezz’ora, arriva il raddoppio di Fermin, liberato da Raphinha. Un’altra manciata di minuti ed ecco il tris di Roony Bardghji, che infila Unai Simon con un diagonale tutt’altro che irresistibile. Ancora qualche minuti e si unisce alla festa anche Raphinha, che fa secco Areso e spara forte all’incrocio vicino, senza lasciare scampo al portiere titolare della Nazionale spagnola. La frazione si chiude con un legno colto da Sancet, servito dall’ex Torino Berenguer. Ad inizio ripresa, lo scatenato Raphinha completa la sua doppietta, al termine di una giocata insistita. Con la partita ormai compromessa, Valverde si gioca tutti i cambi, senza coinvolgere Nico, mentre Flick concede una ventina di minuti a Lamine. Ai baschi non riesce proprio nulla, e la conferma arriva con una rete fatta sciupata dal subentrato Unai Gomez. Il risultato non cambia più. Domenica prossima il Barça giocherà per la sua 16ª Supercoppa di Spagna contro la vincente di Real-Atletico Madrid.