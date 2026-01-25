Il Barcellona batte l’Oviedo e si riprende la vetta

BARCELLONA (SPAGNA). Immediato controsorpasso per il Barcellona , che all’indomani della vittoria del Real Madrid allo Stadio della Ceramica di Villarreal , risponde con un tris contro il fanalino di coda Oviedo . Al Camp Nou succede tutto nel secondo tempo, con i blaugrana che risolvono la partita con le reti di Dani Olmo , Raphinha e Lamine Yamal , prima dell'acquazzone finale. Primato in Liga riacciuffato e, ora, mente alla trasferta di Copenaghen , dove mercoledì prossimo i catalani cercheranno di conquistare uno dei primi otto posti nella superclassifica di Champions League .

Senza Pedri, poche idee

Pedri, indisponibile per un mesetto buono a causa di un malanno muscolare, non c’è e la sua assenza si nota, eccome, in un Barça lento e prevedibile, che nonostante un possesso palla superiore al 70%, nel primo tempo riesce a rendersi davvero pericoloso, contro il fanalino di coda Oviedo, solo negli ultimissimi scampoli con una volée da posizione angolata di Raphinha, respinta dal reattivo Aaron Escandell. Gli ospiti, ben organizzati e molto concentrati, ci provano due volte, con un destro dallla lunga distanza di Ilyas Chaira, che esce di poco, e con un sinistro dal limite del pimpante Hassan, che impegna Joan Garcia.

Grandine di reti

La ripresa si apre con Koundé per l’ammonito Gerard Martin, con Eric Garcia che scala dalla fascia destra al centro della difesa, al fianco di Cubarsì. Il Barça aumenta la pressione e, al 7’, sblocca il risultato grazie a Dani Olmo, che servito da Lamine Yamal, insacca con un diagonale chirurgico. Altri cinque minuti e i catalani raddoppiano con Raphinha, che intercetta un retropassaggio corto di David Costas e supera con un pallonetto Escandell. Il tris arriva al 28’ e lo realizza Lamine Yamal, che imbeccato dallo scatenato Olmo s’inventa una spettacolare mezza rovesciata volante. Partita virtualmente chiusa. Ai giocatori, però, tocca rimanere in campo fino al fischio finale, sotto un’intensa grandinata.