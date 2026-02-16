Lamine Yamal fallisce un rigore e il Barcellona perde il primato a Girona

GIRONA (SPAGNA). Nuova battuta d’arresto per il Barcellona , che a quattro giorni dal poker incassato dall’ Atletico Madrid che pare compromettere le possibilità di conquistare la finalissima di Coppa del Re , esce sconfitto anche dal Montilivi di Girona . I blaugrana, dopo aver fallito con lo sfortunato Lamine Yamal un rigore, nella prima frazione, a inizio ripresa trovano il vantaggio con Cubarsì . Poi, però, soffrono la remontada dei ragazzi di Michel , che ribaltano tutto con Lemar e con un polemico gol di Fran Beltran , preceduto da un pestone di Echeverri su Koundé . Nel recupero fiume, espulso Joel Roca . E il Real Madrid , vittorioso sabato sulla Real Sociedad , si ritrova, così, 2 punti davanti agli eterni rivali.

Doppio legno

L’amuleto Raphinha - 5 delle 6 sconfitte precedenti dei blaugrana, nel corso della stagione, erano arrivate in assenza del brasiliano - torna disponibile e Hansi Flick non ci pensa due volte e lo lancia subito nella mischia fin dal primo minuto. E l’ex Leeds si dimostra uno dei più attivi, in un primo tempo ricco di occasioni su entrambi i fronti. A dir poco sprecone, il centravanti locale Vanat, che si divora un paio di ghiotte occasioni. Più sfortunati i balugrana, che centrano in pieno il palo, con lo stesso Raphinha, al 43’ e, in pieno recupero, ne colgono uno ancor più clamoroso, con Lamine Yamal, che lo colpisce dal dischetto, a seguito di un fallo da rigore causato da un’entrata in ritardo dell’esperto Daley Blind su Olmo.

Ribaltati

Il vantaggio del Barça è rimandato al quarto d’ora della ripresa, quando ad andare a segno è il giovane centrale Pau Cubarsì, che trova la capocciata vincente su un perfetto centro, dalla destra, di Koundé. La replica dei padroni di casa, però, non si fa aspettare e si concretizza nell’immediato pareggio di Lemar, che insacca da due passi, servito dal volenteroso Vanat. Alla mezz’ora, i locali sfiorano il sorpasso con Ivan Martin, che impegna severamente Joan Garcia, che subito dopo si supera per respingere la successiva ribattuta di Vanat. Il portiere del Barça, poco dopo, nega il gol anche a Joel Roca, lanciato a rete. Gli ospiti reagiscono gettandosi in attacco, ma, al 42’, vengono sorpresi dal subentrato Fran Beltran, che trova un destro chirurgico dal limite, che non lascia scampo a Joan Garcia. Veementi le proteste degli ospiti, per un fallo piuttosto evidente di Echeverri su Koundé, prima della conclusioen vincente. Nell’infuocato finale, Lewandowski si vede annullare il possibile pareggio per fuorigioco e, poi, viene espulso Joel Roca per un’entrata criminale su Lamine. Barça secondo e infuriato, a -2 dal Real.