Il Barcellona cala il tris davanti al Levante e si riprende la vetta

BARCELLONA (SPAGNA). All’indomani dell’inaspettata sconfitta del Real Madrid contro l’ Osasuna di Alessio Lisci , il Barça batte il Levante e si riprende la vetta della Liga. I blaugrana, che venivano dal pesante 4-0 incassato contro l’ Atletico nell’andata delle semifinali di Coppa del Re , a cui aveva fatto seguito il ko nel derby del posticipo del lunedì col Girona , mettono in discesa la gara, fin dal primo tempo, grazie alle reti di Marc Bernal e Frenkie de Jong , per poi completare il tris, nella ripresa, col subentrato Fermin Lopez . 12ª vittoria in altrettante uscite di campionato, nel fortino del Camp Nou, per catalani.

Centrocampisti goleador

Partenza da brividi per il Barça, che dopo appena una ventina di secondi si fa sorprendere da Carlos Alvarez, che vince un duello con Eric Garcia e si presenta davanti a Joan Garcia, ma finisce per concludere centralmente. Il Barça risponde subito con un centro di Joan Cancelo per Koundé, che appare nell’area piccola del Levante, ma spara clamorosamente alto. E, prima dello scoccare del 5’, sempre dal fronte sinistro, arriva il passaggio di Eric Garcia per il canterano Marc Bernal, che affonda la zampata vincente per il vantaggio blaugrana. Gli ospiti reagiscono con un passaggio illuminante di Ivan Romero per Olagasti, che viene murato dal reattivo Joan Garcia. Cambio di fronte e un tiro-cross dello scatenato Cancelo centra in pieno il palo. Varcata la mezz’ora, sempre dal piede del terzino portoghese arriva l’assist per il raddoppio di Frenkie de Jong, che appare coi tempi perfetti e insacca il suo primo gol in questa Liga.

La riapparizione di Pedri

Alla ripresa, Luis Castro prova a correggere il tiro, inserendo Paco Cortes per Victor Garcia, ma a sfiorare ancora la rete sono i blaugrana, con un colpo di testa di Eric Garcia che manca di un nulla il bersaglio grosso. A metà della seconda frazione, il Camp Nou festeggia la riapparizione di Pedri, lanciato nella mischia da Hansi Flick insieme a Fermin Lopez e Ferran Torres. Escono di scena Bernal, Olmo e Lewandowski. E a trovare il tris è proprio Fermin, che al 36’ tira fuori dal cilindro un bolide mancino da fuori area che tocca il palo prima di finire in rete. Nel finale, una doppia prodezza di Ryan sul vivace Fermin e su Raphinha, evita il poker dei blaugrana. Ritorno alla vittoria per il Barça e sorpasso sul Real completato.