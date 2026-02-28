Lamine Yamal onora con una tripletta le 100 in blaugrana di Hansi Flick

BARCELLONA (SPAGNA). Tre reti, una più bella dell’altra, di Lamine Yamal , a cui si aggiunge il sigillo finale di Lewandowski , permettono al Barcellona di far suo il match d’alta classifica col Villarreal , che era riuscito a dimezzare momentaneamente lo svantaggio, a inizio ripresa, con Pape Gueye . No poteva esserci miglior modo per Hansi Flick per festeggiare le 100 gare sulla panchina blaugrana, con un bilancio di 75 vittorie, 9 pareggi e 16 sconfitte. 4-1 che permette ai catalani di staccare di 4 punti il Real Madrid , che se la vedrà col Getafe nel posticipo del lunedì sera.

Le scelte

Con più di un pensiero al ritorno delle semifinali di Coppa del Re di martedì prossimo, dove il Barça tenterà l’impresa di rimontare all’Atletico Madrid il 4-0 sofferto al Metropolitano, Flick, già orfano di Frenkie de Jong, decide di rinunciare, inizialmente, anche a un Pedri non ancora al 100%. Sulla mediana, così, accanto al canterano Bernal tocca a Dani Olmo. In avanti, Ferran Torres vince l’ormai consueto ballottaggio con Lewandowski. Marcelino risponde col suo collaudato 4-4-2, con la coppia offensiva formata da Ayoze e Mikautadze.

Uno, due…

Ne viene fuori una partita giocata a viso aperto, che vive il primo sussulto al quarto d’ora, quando Koundé, lanciato da Fermin Lopez solo davanti a Luiz Junior spara clamorosamente fuori. Decisamente più preciso, al 28’, Lamine Yamal, che imbeccato dall’ispiratissimo Fermin insacca il vantaggio blaugrana. Un’altra decina di minuti e il baby fenomeno del Barça si ripete, inventandosi un gol dal nulla. Il fuoriclasse di Rocafonda riceve la palla vicino alla linea laterale, si accentra, fa secchi Cardona e Moleiro e, poi, infila il pallone nell’angolino lontano.

E tre!

Ad inizio ripresa, Luiz Junior mura Olmo, servito da fondo campo da Koundé. Ad andare a segno, poco dopo, però, è il Villarreal, grazie a Pape Gueye, sugli sviluppi di un calcio d’angolo. Un’altra manciata di minuti e Ayoze anticipa fuori area Joan Garcia, ma con la porta spalancata manca clamorosamente il pareggio. Flick decide di giocarsi la carta Pedri, che rileva Olmo. E proprio Pedri, a metà frazione, s’inventa un lancio in verticale che l’altro subentrato Lewandowski lascia passare. Si apre, così, un’autostrada per Lamine, che completa la sua strepitosa tripletta. 13º gol in Liga per il giovane fuoriclasse. Nel finale c’è ancora il tempo per il 4-1 di Lewandowski, che deposita il pallone in rete da due passi, servito dal positivo Koundé. Barça a +4 dal Real.