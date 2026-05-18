Flick rinnova con il Barcellona fino al 2028: il comunicato ufficiale

Hansi Flick ha ufficialmente rinovato il suo contratto con il Barcellona . Il club catalano ha annunciato la decisione con un comunicato ufficiale. L'allenatore tedesco ha prolungato il suo contratto con i blaugrana fino al 2028 . L'ex Bayern Monaco, arrivato nell'estate del 2024, ha dato un'identità ben precisa alla squadra, riportandola a lottare ai vertici europei e tornando a vincere in patria: due campionati consecutivi, due Supercoppe di Spagna e una Copa del Rey. Manca solo la ciliegina europea, e l'allenatore si è detto deciso a proseguire il suo percorso con i catalani per raggiungerla.

Flick rinnova con il Barcellona: la nota ufficiale

Questo il comunicato ufficiale del club: "Il Barcellona e Hansi Flick hanno raggiunto un accordo per il prolungamento del suo contratto, che lo legherà al club fino al 30 giugno 2028 con un'opzione per un'ulteriore stagione. Il tecnico tedesco ha firmato il suo nuovo contratto lunedì presso la sede del club, alla presenza del presidente del Barcellona Rafa Yuste, del direttore dell'area calcistica Anderson Luis de Souza "Deco" e di altri membri della commissione sportiva. Era presente anche il presidente eletto Joan Laporta".

"Felice di continuare questo percorso. Sento la passione ogni giorno"

Al momento della firma, l'allenatore ha parlato ai microfoni di club: "Il Barcellona è più di un club e sono felice di continuare questo percorso. La sento tutti i giorni questa passione dell'ambiente, dallo staff ai tifosi. Abbiamo condiviso tanti momenti, e la mia fame è sempre di più per vincere trofei. Specialmente nelle ultime settimane stiamo giocando molto bene ed è bello da vedere. Ma dobbiamo cambiare qualcosa, lavoreremo con Deco, con cui mi trovo molto bene. Apprezzo molto la fiducia del club nei mie confronti, significa tanto. Si guarda sempre positivo, per imparare, ogni giorno vogliamo allenarci ene, con qualità e intensità".