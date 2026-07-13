Adeyemi al Barcellona, accordo raggiunto con il Borussia Dortmund: Laporta annuncia l'affare da Dallas

Accordo totale raggiunto tra Barcellona e Borussia Dortmund per il trasferimento in Catalogna di Karim Adeyemi , un grande rinforzo per il reparto offensivo del Barcellona. Oltre ai già noti Yamal , Raphinha, Ferran Torres, il pallone d'oro Dembelè e l'arrivo di Anthony Gordon dal Newcastle, i blaugrana vedranno alla Masia anche l'attaccante tedesco classe 2002. Alto circa 1 metro e 80 e dotato di un passo che difficilmente accetta paragoni verrà ufficializzato nei prossimi giorni come confermato dal presidente blaugrana Joan Laporta .

Le parole del presidente dei catalani: "Pericoloso e veloce"

Dopo essere stato avvistato a Dallas per assistere alla semifinale dei Mondiali tra Spagna e Francia il numero uno del club si è aperto ai microfoni confermando l'arrivo dell'attaccante teutonico alla corte di Flick: "Siamo molto entusiasti di Adeyemi. Ci piace da un po'. È pericoloso e veloce". Il nativo di Monaco di Baviera era assente ai controlli medici pre-ritiro del Borussia Dortmund lunedì, esentato dallo stesso club in virtù dell'imminente partenza del giocatore, un ragazzo già noto al panorama continentale che ha disputato con la maglia del Dortmund 146 partite segnando 36 gol e servendo 25 assist. In Spagna ritroverà l'allenatore che lo lanciò con la nazionale maggiore tedesca nel 2021.