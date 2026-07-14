Allarme Barcellona, i conti sono un disastro: "Chiesto un prestito di 210 milioni per il mercato"

Un anticipo di 210 milioni di euro per finanziare le proprie attività di mercato e ingaggiare nuovi giocatori. Lo avrebbe richiesto il Barcellona che, stando a quanto riferisce Marca: "Stava attraversando difficoltà finanziarie a causa dei ritardi nei lavori di ristrutturazione del Camp Nou , che gli hanno impedito di generare le entrate inizialmente previste. Pertanto, aveva bisogno di questi fondi per rinforzare la rosa. Questi 210 milioni di euro provengono dai diritti televisivi per i prossimi anni".

"Entro la prossima finestra di mercato estiva il Barça si troverà nuovamente in rosso"

Tuttavia, sempre secondo la ricostruzione di Marca: "Esiste anche una seconda ragione che spinge il Barcellona a effettuare acquisti in questa sessione di mercato". L'aspettativa sarebbe quella che il club venga nuovamente esentato dalla regola del trasferimento di un giocatore solo a margine della cessione di un altro, grazie al significativo aumento delle entrate previsto per il prossimo esercizio finanziario. "Un incremento, unito a una sana gestione sportiva in merito alle cessioni dei giocatori e a una sostanziale riduzione degli stipendi, che ha permesso alla squadra di riprendere le normali attività sul mercato dei trasferimenti". Tuttavia: "Si prevede che questa situazione durerà solo un anno e che, entro la prossima finestra di mercato estiva, il club si troverà nuovamente in rosso".

Durante la stagione 2027/28 il Barcellona dovrà tornare a Montjuïc

La spiegazione, questa volta in senso negativo, risiederebbe ancora una volta nei ricavi. Durante la stagione 2027/28, la squadra non potrà disputare le sue partite al Camp Nou per sei mesi. Dovrà tornare a Montjuïc, con la conseguente riduzione degli introiti, dato che quello stadio genera molti meno soldi rispetto al Camp Nou: "Questa perdita finanziaria avrà un impatto diretto sulla capacità del club di ingaggiare giocatori". Ed è pe per questo motivo che il Barcellona starebbe accelerando gli acquisti, dovendo completare in due sessioni di mercato (questa estate e questa inverno) le operazioni che, in circostanze normali, si distribuirebbero su quattro (le due sessioni precedenti e le due del 2027). "Il club sa che la prossima estate si troverà molto probabilmente di nuovo con una rosa sovradimensionata. Pertanto, ha intensificato gli sforzi per rinforzare la squadra".

Barcellona, preso Gordon, Adeyemi a un passo. Assalto ad Alvarez e Cancelo

In Spagna viene così ipotizzato che metà dell'anticipo richiesto, pari a 105 milioni di euro, verrà utilizzato quest'estate. L'altra metà sarà riservata alla finestra di mercato invernale, in quanto utilizzabile a partire da novembre. Finora, il club ha già ingaggiato Gordon e ha praticamente finalizzato l'acquisto di Adeyemi. Ci si aspetta che arrivi anche Julián Álvarez o un altro attaccante di profilo simile, e che venga completata l'operazione per assicurarsi le prestazioni di João Cancelo.