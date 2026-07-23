De Jong, rottura del legamento collaterale del ginocchio: la nota del Barcellona

Problemi in casa Barcellona. Dopo aver vissuto un Mondiale da protagonista con la sua Olanda, nonostante la precoce eliminazione incassata contro il Marocco, Frenkie De Jong sarà costretto a rimanere ai box per alcune settimane a causa dell'infortunio riportato al ginocchio destro. Il club blaugrana ha reso noto nel pomeriggio odierno l'esito degli esami strumentali a cui si è sottoposto il regista olandese, che hanno confermato le sensazioni negative dei giorni scorsi.