De Jong, rottura del legamento collaterale del ginocchio: la nota del Barcellona
Problemi in casa Barcellona. Dopo aver vissuto un Mondiale da protagonista con la sua Olanda, nonostante la precoce eliminazione incassata contro il Marocco, Frenkie De Jong sarà costretto a rimanere ai box per alcune settimane a causa dell'infortunio riportato al ginocchio destro. Il club blaugrana ha reso noto nel pomeriggio odierno l'esito degli esami strumentali a cui si è sottoposto il regista olandese, che hanno confermato le sensazioni negative dei giorni scorsi.
Barcellona, stop per De Jong: rottura del legamento collaterale del ginocchio
"Gli esami effettuati sul giocatore della prima squadra Frenkie de Jong - si legge nel report medico ufficiale della società catalana - hanno confermato la rottura del legamento collaterale mediale (LCM) del ginocchio destro. È stato concordato che il giocatore continuerà con un trattamento conservativo sotto la supervisione dello staff medico del Club. I suoi progressi saranno monitorati nelle prossime settimane".