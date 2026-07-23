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De Jong, rottura del legamento collaterale del ginocchio: la nota del Barcellona

Il report medico ufficiale del club blaugrana, costretto a fare a meno del centrocampista olandese nelle prime settimane della stagione
2 min
TagsDe JongBarcellonaLiga
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Problemi in casa Barcellona. Dopo aver vissuto un Mondiale da protagonista con la sua Olanda, nonostante la precoce eliminazione incassata contro il Marocco, Frenkie De Jong sarà costretto a rimanere ai box per alcune settimane a causa dell'infortunio riportato al ginocchio destro. Il club blaugrana ha reso noto nel pomeriggio odierno l'esito degli esami strumentali a cui si è sottoposto il regista olandese, che hanno confermato le sensazioni negative dei giorni scorsi.

Barcellona, stop per De Jong: rottura del legamento collaterale del ginocchio

"Gli esami effettuati sul giocatore della prima squadra Frenkie de Jong - si legge nel report medico ufficiale della società catalana - hanno confermato la rottura del legamento collaterale mediale (LCM) del ginocchio destro. È stato concordato che il giocatore continuerà con un trattamento conservativo sotto la supervisione dello staff medico del Club. I suoi progressi saranno monitorati nelle prossime settimane".

 

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