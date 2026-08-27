Rodri festeggia la prima vittoria al Camp Nou

Che attaccante!

Tre cambi per Hansi Flick rispetto all’undici che, domenica scorsa, si è imposto con un esagerato 5-0 sul malcapitato Elche. Escono di scena Christensen, l’infortunato Gavi e Adeyemi per far posto a Cubarsì, Pedri e Gordon. Confermatissimo Raphinha nei panni del falso nueve, in attesa di capire se arriverà un centravanti di professione. Il primo a provarci è Lamine Yamal, con uno spettacolare tiro a giro che trova la grande risposta di Unai Simon. Poi ci prova Raphinha, che centra in pieno il palo con un colpo di testa. Il caparbio brasiliano si rifà, al 37’, quando imbeccato da un lancio in verticale di Pedri si prende il lusso di mettere a sedere il portiere della Nazionale spagnola prima di depositare il pallone in rete. 3º centro in Liga per il capitano blaugrana. Negli ultimi scampoli del primo tempo, il reattivo Simon evita il raddoppio di Lamine, innescato dal combattivo Bernal.

Il debuttante

La ripresa si apre con un tiro da ottima posizione di Gordon che sorvola di poco la traversa. Poco dopo arriva il secondo legno per il Barça, con Lamine che si vede negare il gol dalla traversa. Allo scoccare del quarto d’ora, il successore di Ernesto Valverde, Edin Terzic, richiama i due fratelli Nico e Iñaki Williams per rinfrescare la linea offensiva con l’ex Torino Alex Berenguer e con Robert Navarro, ma sono ancora i padroni di casa a sfiorare il gol con Fermin Lopez. Pochi istanti ed è standing ovation all’apparizione di Rodri, che debutta davanti ai nuovi tifosi subentrando a Raphinha, mentre Olmo rileva Bernal. Alla mezz’ora, brivido al Camp Nou, quando Sancet centra la base del palo con un velenoso rasoterra dal limite. A chiudere ogni discorso, poco dopo, è Fermin, che insacca il 2-0 approfittando di un’incertezza di Laporte. 3º gol in campionato anche per lui e gara chiusa. Due vittorie su due anche per il Barça, che riacciuffa subito il Real.