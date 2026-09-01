Lamine Yamal, il nuovo record fa impazzire il Barcellona: superati Mbappé, Haaland e Messi

Lamine Yamal non si ferma più e riscrive un’altra pagina della storia del Barcellona . Nella notte del 5-2 contro il Rayo Vallecano , il gioiello blaugrana firma una doppietta e conquista un primato clamoroso: a soli 19 anni e 49 giorni supera quota 50 gol con il Barça , riuscendoci prima di chiunque altro nei cinque principali campionati europei. Un record che gli permette di mettersi alle spalle Kylian Mbappé ed Erling Haaland. E c’è un dato che rende l’impresa ancora più lodevole: nemmeno Messi era arrivato così presto a questo traguardo con la maglia del Barcellona.

Barcellona-Rayo 5-2, Yamal show con una doppietta

La terza giornata della Liga si è chiusa con una prova di forza del Barcellona. I blaugrana hanno superato il Rayo Vallecano per 5-2, mantenendo imbattibilità e primato grazie soprattutto alle doppiette di Raphinha e Lamine Yamal. Il giovane fuoriclasse spagnolo ha lasciato ancora una volta il segno con due reti. Prima ha trovato il gol con una conclusione potente che è terminata all’incrocio dei pali, poi è tornato protagonista al 90’, quando ha completato la goleada con un preciso tiro indirizzato alla base del palo. Due gol che non servono soltanto alla squadra, perché consentono a Yamal di raggiungere quota 51 reti con il Barcellona considerando tutte le competizioni. Una cifra straordinaria soprattutto per la velocità con cui è stata raggiunta.

Yamal da record, battuti Mbappé e Haaland

Come sottolineato dallo stesso Barcellona, Yamal è diventato a 19 anni e 49 giorni il calciatore più giovane nella storia del club a superare quota 50 gol. Ma il primato va oltre i confini blaugrana. Considerando Liga, Premier League, Serie A, Bundesliga e Ligue 1, nessun giocatore era riuscito a raggiungere questa cifra a un’età così bassa. Yamal ha così preceduto due dei grandi bomber del calcio contemporaneo. Mbappé aveva tagliato il traguardo a 19 anni e 241 giorni, mentre Haaland aveva dovuto aspettare fino a 20 anni e 196 giorni. Numeri che rendono ancora più impressionante la precocità del talento cresciuto nel settore giovanile del Barcellona. Dal debutto in prima squadra del 29 aprile 2023 contro il Betis, quando aveva appena 15 anni, la crescita di Yamal è stata vertiginosa. Partita dopo partita è riuscito a trasformarsi da promessa della cantera a punto fermo del Barça, conquistandosi un ruolo centrale nonostante la giovanissima età.