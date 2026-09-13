Doppio Lamine Yamal: Barcellona a punteggio pieno!

VALENCIA (SPAGNA). Quinta apparizione in Liga e quinto successo di fila per l’inarrestabile Barcellona di Hansi Flick. Al Ciutat di Valencia i blaugrana trovano subito il vantaggio con il baby Xavi Espart e, poi, sembrano prendere il largo con una doppietta di Lamine Yamal . Le reti del subentrato Ivan Romero e di Brugué, però, paiono riaprire la gara, prima del sigillo definitivo di Adeyemi . Già 21 reti in campionato per il Barça, che si riprende la vetta solitaria del torneo con 3 lunghezze di vantaggio sugli eterni rivali del Real Madrid , reduci dal 4-1 di ieri sera col Rayo Vallecano .

Teen-ager in rete

Dopo aver conquistato i primi 3 punti in Coppa Campioni contro il Feyenoord con un undici imbottito di rincalzi, Hansi Flick, a Valencia, torna ad affidarsi ai giocatori più utilizzati in questo inizio di stagione. Scelta premiata dal repentino vantaggio del classe 2007 Xavi Espart, che alla sua quinta da titolare in questo campionato festeggia il suo primo gol con la prima squadra grazie a un diagonale che non lascia scampo all’ex Roma, Mathew Ryan. I blaugrana, poi, mantengono il controllo del gioco e, attorno al 20’, trovano il raddoppio con l’altro diciannovenne Lamine Yamal, liberato davanti alla porta sguarnita dal socio Raphinha, che lo serve da posizione angolata dopo aver messo a sedere il portiere australiano.. Nei minuti successivi, la partita perde ritmo a causa di diverse interruzioni, la più lunga provocata da un fortuito colpo al volto ricevuto da Gerard Martin, che non si ripresenta all’inizio della ripresa, sostituito da Christensen.

Poker blaugrana

Nei primissimi minuti del secondo tempo il Barça sembra chiuderla con un rigore guadagnato e realizzato dallo stesso Lamine, steso in area da Mandi. Con un’esecuzione angolata il ragazzo di Rocafonda raggiunge, così, le 6 reti nel torneo. Attorno al 10’, sul fronte opposto, rischia di farla grossa Joan Garcia, che nel tentativo di un rapido rinvio colpisce il compagno Rodri. Il pallone finisce tra i piedi di Brugué che manca di un nulla la porta splancata. Al quarto d’ora, poi, il Levante decide per un triplo cambio. Tra gli altri appare Ivan Romero, che appena entrato si trova tra i piedi una palla gol nitida, ma manca di convinzione e si fa respingere, nei pressi della linea, il suo tentativo da Christensen. Romero si rifa, appena varcata la mezz’ora, quando approfitta di un’incomprensione tra lo stesso Christensen e Xavi Espart per impadronirsi del pallone e depositarlo in rete. A un paio di minuti dal termine, poi, un assolo di Brugué riporta i locali sul 2-3. Nel recupero, però, arriva il sigillo definitivo di Adeyemi, che fissa il definitivo 4-2 con uno spunto irresistibile. Barça solo in vetta alla classifica.