Raphinha non si ferma più: tripletta a Siviglia e Barça a punteggio pieno

SIVIGLIA (SPAGNA). Una tripletta dello scatenato Raphinha permette al Barça di battere in rimonta il Siviglia e di centrare, così, la 7ª vittoria in Liga. Alla vigilia del derby di Madrid , i catalani si trovano sotto per la rete del positivo ex Milan Youssouf Fofana , ma poi reagiscono con personalità e, dopo l’immediato pari del brasiliano, prendono il netto sopravvento nelle ripresa, in cui il capitano blaugrana trova altre due reti, oltre a cogliere un legno direttamente da calcio d’angolo. Il Barça, così, arriva alla sosta a punteggio pieno.

Botta e risposta

Fuori causa il portiere titolare, Joan Garcia, Hansi Flick decide di lanciare il debuttante Livakovic e non l’atteso Wojciech Szczesny. Per il resto giocano più o meno tutti i titolari, con Fermin che torna ad essere preferito a Olmo e Gordon che vince il balottaggio con Adeyemi. Luis Garcia Plaza risponde con il suo gagliardo 4-2-3-1, con lo scozzese Robbie Ure come unico vero referente offensivo. Nonostante il caldo soffocante, la gara è bella intensa e vive un primo brivido, quando un sinistro dal limite di Lamine costringe a un grande intervento Vlachodimos, che devia con la punta delle dita sul palo. A passare in vantaggio, poco prima del 20’, sono gli andalusi grazie a un poderoso colpo di testa ravvicinato dell’ex Milan, Youssouf Fofana, servito dalla sinistra da Felix Correia. A rimettere subito le cose a posto ci pensa il solito Raphinha, che imbeccato da Christensen, che poi si farà male, fa secco Sangante con una finta a rientrare e infila il portierone greco.

Che tris!

La ripresa si apre con due tentativi ravvicinati di Lamine, che ci prova invariabilmente col sinistro a giro, ma manca in entrambi i casi il bersaglio grosso. Il Barça spinge e, al 7’, completa il sorpasso con un colpo di testa dell’implacabile Raphinha, al termine di una giocata travolgente dello scatenato Lamine. Varcato il quarto d’ora, l’insaziabile Raphinha ci prova direttamente da calcio d’angolo, ma a dirgli no è la faccia interna del palo. Secondo legno della serata per i catalani. Il tris del brasiliano si completa al 24’, quando imbeccato sul filo del fuorigioco dal socio Lamine, risolve con un morbido pallonetto. 12º gol in Liga per il capitano del Barça e blaugrana che dormono con 6 punti di vantaggio su Real e Betis.