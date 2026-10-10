BARCELLONA (SPAGNA). La sosta non guasta il ritmo di marcia del Barça , che si ripresenta al Camp Nou e supera in scioltezza anche il ruvido Getafe di José Bordalas . Dopo l’omaggio del pubblico di casa a Pedro , che in settimana ha annunciato il ritiro, i catalani si portano subito in vantaggio con Gordon , per poi trovare il raddoppio col vice Raphinha, Gabriel Jesus . Nella ripresa, Koundé completa il tris. 23ª vittoria interna consecutiva in campionato per i ragazzi di Hansi Flick, che guidano a punteggio pieno il torneo.

Turn over

Al ritorno dopo la sosta e con la sfida Champions col Galatasaray all’orizzonte, Flick decide per diverse variazioni rispetto al piano base. Rifiatano lo spremutissimo Cubarsì, insieme a Cancelo, Pedri e Fermin Lopez. Sulla mediana, così, tocca a Gavi affiancare Rodri, con Olmo alle spalle del napoletano mancato, Gabriel Jesus, chiamato a sostituire l’acciaccato Raphinha. Bordalas risponde con un serrato 5-4-1, alle spalle dell’unico vero referente offensivo, l’ex Como Ivan Azon.

Rete lampo

Neanche un paio di minuti e il Barça è già avanti grazie a uno spunto individuale di Anthony Gordon, che si porta a spasso un paio di rivali e poi calcia, prendendo in contro tempo David Soria, complice la deviazione di un difensore. Primo gol in Liga per l’inglese. Attorno al quarto d’ora, ci vuole un mezzo miracolo del portiere ospite per negare il raddoppio a Dani Olmo, che devia da pochi passi un perfetto centro dello scatenato Gordon. Il 2-0 è rimandato alla mezz’ora, quando Zaid Romero si fa soffiare la palla al limite dell’area da Gabriel Jesus, che si accentra e, poi, insacca con un velenoso rasoterra. Qualche minuto dopo, lo stesso Romero esce tra le lacrime, per un malanno muscolare, sostituito da Abqar.

Che tris!

La ripresa si apre con un bolide mancino dell’ex Atalanta, Johan Mojica, che scuote l’esterno della porta del rientrante Joan Garcia. Il Barça risponde, poco dopo, con un’azione manovrata chiusa con un tiro da ottima posizione del vivace Olmo, neutralizzato dal reattivo Soria. Il portiere ospite, però, non può nulla, attorno alla mezz’ora, quando Jules Koundé si presenta puntuale all’appuntamento con il centro dalla destra di Lamine Yamal, e va a segno con un tocco di sinistro. Barça a punteggio pieno, che ora viaggerà a Istanbul, per la sfida Champions con il Galatasaray di Victor Osimhen.