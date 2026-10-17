Barcellona, che manita prima del Psg!

SIVIGLIA (SPAGNA). Prosegue la marcia inarrestabile del Barça , che a tre giorni dalla supersfida di Champions col Paris Saint Germain , fa bottino pieno anche nella partita d’alta classifica col Betis Siviglia . La nona vittoria di fila dei catalani arriva al termine di una gara spettacolare, ricca di reti ed episodi controversi. A regalare il successo ai ragazzi di Hansi Flick ci pensano l’implacabile Lamine Yamal , Rodri , Gabriel Jesus , Eric Garcia e Dani Olmo . Catalani a punteggio pieno e andalusi che si ritrovano al terzo posto, a -8 dal Barça e a -3 dall’ Atletico Madrid .

Il clasico di Lamine e la risposta di Valentin

Se la giocano a viso aperto Betis e Barça e la sfida al vertice della Cartuja, così, si conferma vivace e spettacolare. Il primo squillo, al 10’, è del solito Lamine Yamal, che si beve Facundo Bernal e, poi, insacca il vantaggio blaugrana col suo ormai classico tiro a giro che s’infila all’incrocio lontano. Già 8 gol in Liga per il baby fenomeno catalano. Prima della mezz’ora, arriva la risposta degli andalusi, che riacciuffano il pari con un imperioso colpo di testa di Valentin Gomez, che svetta sopra Xavi Esparts, servito da Pablo Fornals. Poco dopo, Adeyemi, imbeccato da Lamine, si vede negare la rete da un’uscita alla disperata di Alvaro Valles. Non gli è da meno, sul fronte opposto, Joan Garcia, che respinge un tiro a botta sicura dell’ex Hector Bellerin.

Gol valido e gol annullato

L’interscambio di colpi prosegue e, a riportare il Barça in vantaggio ci pensa Rodri, con un colpo di testa su un corner calciato alla perfezione da Fermin Lopez. Prima dello scadere, una spettacolare volée di Giovanni Lo Celso che s’infila all’incrocio fa venire giù la Cartuja. Il secondo possibile pareggio dei padroni di casa, però, dopo l’on-field review viene annullato per un controverso fallo di mano, a inizio giocata, del Cucho Hernandez, che nell’occasione riceve uno spintone di Gerard Martin. Decisione che fa infuriare il solitamente filosofico Manuel Pellegrini, che rimedia un cartellino giallo.

Pokerissimo

La ripresa si apre con Deossa per Ceballos, tra i padroni di casa, e Eric Garcia per l'acciaccato Gerard Martin tra gli ospiti. Un primo spunto individuale di Fermin Lopez si chiude con un grande intervento a terra di Alvaro Valles. Poco dopo, Gabriel Jesus si vede annullare il possibile tris per fuorigioco. Il napoletano mancato si rifà, subito dopo, insaccando il suo secondo gol in Liga, servito in orizzontale da Lamine. Il doppio vantaggio, però, dura poco o nulla, visto che l’ex Abde s’invola e realizza il 3-2. Negli istanti successivi, scoppia una rissa che si risolve con l’espulsione di Facundo Bernal, per un colpo proibito a Lamine, che se la cava con un'amonizione. In superiorità numerica, i blaugrana blindano la vittoria con un gol di Eric Garcia, liberato da una sponda aerea dell’altro centrale Cubarsì. Pessima, nell’occasione, l’uscita del portiere di casa, Alvaro Valles. A completare il pokerissimo, poi, ci pensa il subentrato Olmo, con un preciso destro dal limite dell’area. Prima del fischio finale, si ferma anche Eric Garcia, per un malanno muscolare. Potrebbe essere emergenza difensiva col Paris Saint Germain.