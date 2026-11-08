Il Barcellona ribalta l’Atletico Madrid e si riprende la vetta solitaria della Liga

MADRID (SPAGNA). A ventiquattr’ore dal successo del Real Madrid , al Mestalla, il Barça risponde con un fondamentale successo in rimonta nello scontro diretto con l’ Atletico Madrid . Vittoria tutt’altro che agevole per i blaugrana, che nella prima mezz’ora soffrono terribilmente e si fanno sorprendere dal vantaggio di Giuliano Simeone . Col passare dei minuti, però, i catalani riprendono in mano la partita e ribaltano tutto, grazie a una doppietta del letale Fermin Lopez . Nuovo successo che permette ad Hansi Flick di arrivare alla sosta con 3 punti di vantaggio su José Mourinho e 5 su Diego Pablo Simeone .

Le scelte

Nessuna sorpresa per il Cholo, che orfano del solo Cuti Romero, se la gioca con l’undici atteso, con il blaugrana mancato, Julian Alvarez, spalleggiato in avanti da Kang-In Lee, con Giuliano e Alex Baena pronti a dar man forte partendo dalle fasce. Flick, che non può contare sui vari Koundé, Xavi Espart, Dani Olmo e, soprattutto, Rodri, risolve l’emergenza confermando il canterano Fariñas sulla corsia destra, alle spalle di Lamine Yamal, e preferendo Bernal a Frenkie de Jong, sulla mediana, a fare coppia con Pedri.

Partenza colchonera

Dopo un saluto commosso a Jesus de Miguel, l’attaccante del Tenerife mancato tragicamente a seguito di uno scontro di gioco col portiere dell’Andorra Owono, inizia il big match. Partono decisamente meglio i colchoneros e, dopo appena cinque minuti, Julian Alvarez si invola solo soletto davanti a Joan Garcia, ma il portiere ospite riesce, in qualche modo, a neutralizzare il pericolo. Sul corner successivo, Pubill centra in pieno la traversa. Cambio di fronte e Pedri equilibra subito il conto dei legni con un sinistro che pare non lasciar scampo ad Oblak. A rompere gli equilibri ci pensa Giuliano Simeone, con un tocco ravvicinato al termine di un’azione ordita da Kang-In Lee e Julian, che fanno letteralmente a fette la retroguardia catalana. Il Barça appare in evidente difficoltà, continuamente sorpreso dai tagli dei colchoneros e, varcata la metà della frazione, Julian impegna severamente Joan Garcia con un tiro da posizione angolata. Col passare dei minuti, però, i blaugrana guadagnano via via terreno e, dopo un tentativo di Gordon, proprio allo scadere della prima frazione riacciuffano il pari con il generoso Fermin Lopez, che gira in rete dopo un incursione di Pedri.

Ribaltata

Ad inizio ripresa, Flick prova a correggere il tiro, inserendo Frenkie de Jong per il baby Fariñas. L’olandese, sorprendentemente si posiziona proprio nell’inedito ruolo di terzino destro. E il primo guizzo è di Lamine, che sfiora la base del palo con un sinistro dal limite. Gli ospiti paiono prendere il sopravvento, con l’Atletico che agisce di rimessa e, al 10’, si divora nuovamente il gol con Julian, che fallisce il pallonetto a tu per tu con Joan Garcia. Simeone, al quarto d’ora, si gioca la carta Sorloth, che rileva Kang-In Lee. Flick risponde, in contemporanea, inserendo Christensen per Cancelo, rinunciando, di fatto, ai due terzini di professione. A segnare ancora, però, è lo scatenato Fermin, che imbeccato da Lamine, completa la remontada blaugrana. Il Cholo, varcata la mezz’ora, lancia anche Jonathan David per Barrios, con un Atletico fortemente sbilanciato in avanti. Ma a sfiorare ancora il gol sono gli ospiti, con Lamine che arriva con un fotogramma di ritardo su un perfetto centro di Gordon. Il risultato non cambia più. Barça di nuovo solo in vetta, con 3 punti di vantaggio sul Real Madrid.