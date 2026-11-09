Cubarsì vince il premio Golden Boy come miglior Under 21 in Europa

È Pau Cubarsí vince il premio Golden Boy . Il difensore del Barcellona , 19 anni, si è aggiudicato l'edizione 2026 del riconoscimento assegnato da Tuttosport al miglior calciatore Under 21 impegnato in un campionato europeo. Il giovane talento spagnolo ha dominato la votazione, raccogliendo 475 punti sui 500 disponibili e staccando nettamente la concorrenza .

Cubarsì vince il premio Golden Boy: dietro di lui Diomande e Zaire-Emery

Alle sue spalle si è piazzato Diomande del Real Madrid, con quasi 250 punti di distacco, mentre il terzo gradino del podio è stato occupato da Warren Zaire-Emery del Paris Saint-Germain. Per Cubarsí si tratta di un traguardo significativo anche dal punto di vista storico: è soltanto il secondo difensore, nelle 24 edizioni del premio, a conquistare il riconoscimento. Il centrale blaugrana, protagonista anche con la nazionale spagnola, succede così nell'albo d'oro del premio ai precedenti vincitori. Tra gli altri riconoscimenti assegnati, il Best Italian Golden Boy è andato a Honest Ahanor, attualmente al Crystal Palace. Il premio Golden Girl Absolute Best è stato invece conquistato da Felicia Schröder del Real Madrid, mentre il Best Italian Golden Girl ha premiato Giulia Galli, calciatrice del Barcellona. I nomi dei vincitori sono stati svelati durante una conferenza stampa al Mapei Football Center di Sassuolo. La consegna ufficiale dei trofei si terrà invece lunedì 14 dicembre a Torino.