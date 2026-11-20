Xavi Espart e il Barcellona avanti insieme. Ufficiale il rinnovo del contratto del terzino destro fino al 2030 . C'è l'annuncio ufficiale del club blaugrana: "Questo accordo consolida la sua ascesa fulminea negli ultimi mesi, dopo essere entrato a far parte della prima squadra ed essere diventato un giocatore fondamentale nel ruolo di terzino. La firma è avvenuta negli uffici dello Spotify Camp Nou alla presenza del presidente Joan Laporta ".

Xavi Espart: "Voglio che la mia carriera si svolga al Barça"

"Voglio che la mia carriera si svolga al Barça". Xavi Espart ha espresso così la sua gioia per la possibilità di continuare a giocare nel club che ama, dopo aver firmato il contratto. II comunicato del Barcellona presegue spiegando: "Il giovane blaugrana sogna chiaramente di vincere trofei con la prima squadra, soprattutto la Champions League. Ambizioso e consapevole della strada da percorrere, Espart sa di dover continuare a migliorare, sfruttare al meglio le opportunità, mantenere la fiducia e adottare lo stesso approccio al lavoro che lo ha portato fin qui. Ha raggiunto questo traguardo in un percorso iniziato con il suo ingresso alla Masia nell'estate del 2015. Si è affermato come uno dei centrocampisti più promettenti del settore giovanile blaugrana e da allora si è dimostrato un giocatore molto versatile nel ruolo di terzino in prima squadra. Ha fatto il suo debutto verso la fine della partita di andata degli ottavi di finale di Champions League a St. James' Park nel marzo di quest'anno, per poi collezionare altre cinque presenze nella scorsa stagione".

Il Barcellona si coccola Espart: "Ha dimostrato perché Flick riponeva fiducia in lui"

Il Barcellona si coccola Espart: "Dopo un'ottima prestazione nel precampionato, Hansi Flick ha continuato a contare su di lui anche all'inizio della stagione, e il giocatore è stato premiato con un posto in prima squadra, con la maglia numero 12. Ha subito dimostrato perché l'allenatore riponeva fiducia in lui, soprattutto nella sua partita di consacrazione a Parigi, dove ha segnato un gol, il suo secondo con la prima squadra dopo quello realizzato in trasferta contro il Levante".

L'infortunio nel Clásico l'unico incidente di percorso finora per Espart

Il Barça conclude aggiungendo: "Solo un infortunio rimediato nel Clásico – il suo primo finora – ha rallentato la sua crescita. Tuttavia, Xavi Espart tornerà e la sua importanza per il Club è già evidente. Il rinnovo del contratto è una chiara dimostrazione di questo, da entrambe le parti".