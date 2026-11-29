LA CORUÑA (SPAGNA). All’indomani dell’inaspettato scivolone interno del Real Madrid , contro l’ Alaves , il Barça non si lascia sfuggire la ghiottissima occasione di fare bottino pieno al Riazor di La Coruña e di rispedire, così, i blancos a 6 punti di distanza. Blaugrana in vantaggio dopo poco più di un minuto di gioco col recuperato Lamine Yamal . Dopo il momentaneo pari dell’ex Aubameyang , i catalani vanno a segno con Olmo e, nella ripresa, completano il pokerissimo con una tripletta di Raphinha . E in caso di vittoria con l’ Atletico , seconda forza del torneo, nel big match di mercoledì prossimo, i blaugrana potrebbero prendere il largo in classifica.

Subito Lamine

Neanche il tempo di prendere atto che Lamine Yamal è di nuovo in campo, dopo essersi perso la trasferta Champions di Baku, che il baby fenomeno blaugrana ha già sbloccato il risultato. Gran parte del merito, stavolta, è di Dani Olmo che lascia passare con un elegante velo quello che nelle intenzioni del teenager blaugrana era un passaggio, che termina la sua traiettoria in fondo al sacco. 11º gol in Liga per Lamine. Il Depor reagisce e, dopo un’occasionissima di Yeremay Alvarez, che sparacchia addosso a Joan Garcia da ottima posizione, trova il pari col grande ex Pierre-Emerick Aubameyang, che approfitta di un controllo difettoso di Cubarsì, per presentarsi davanti al portiere catalano e andare a segno con un morbido pallonetto. 6ª rete nel torneo per il franco-gabonese. A riportare di nuovo avanti i catalani, a metà frazione, ci pensa l’attivo Dani Olmo, con un colpo di testa ravvicinato favorito da un perfetto cross dalla sinistra di Gordon. A limitare i danni, nei minuti successivi, ci pensa Leo Roman, che prima devia sul palo un velenoso rasoterra di Lamine e, poi, compie un gran intervento al termine di un pregevole spunto individuale di Raphinha.

Manita e primato consolidato

All’inizio della ripresa, arriva il tris del Barça con Raphinha, che arriva puntuale all’appuntamento con la scodellata di Lamine, e insacca con un colpo di testa angolato. Col doppio vantaggio, Flick inserisce Gavi e il recuperato Rodri per Cancelo e Olmo. Nei minuti sucessivi, esce di scena anche l’ottimo Frenkie de Jong, piuttosto dolorante. Nel finale, il Barça prende il largo con altre due rei dell’implacabile Raphinha, favortito dagli assist di Gordon e Lamine. 18 gol in campionato per il brasiliano e primato consolidato per i catalani, che chiudono la giornata con 5 punti più dell’Atletico e 6 più del Real.