Casillas, clamoroso ritorno al Real Madrid

"Per il Real Madrid è un onore accogliere di nuovo a casa uno dei suoi capitani". Con questa frase il Real Madrid annuncia ciò che i tifosi aspettavano da tempo: il ritorno di Iker Casillas alla corte di Florentino Perez. Il portiere campione del Mondo nel 2010 con la Spagna aveva difeso la porta merengue in ben 725 occasioni. Dopo un'intera carriera passata nella capitale spagnola, passando tutta la trafila delle giovanili fin in prima squadra, nel 2015 era arrivato il clamoroso addio. Ma ora, dopo il ritiro dal calcio giocato, l'ex numero uno della Roja torna a casa, stavolta per ricoprire un incarico dirigenziale. Sarà vice amministratore delegato della Fondazione, così come si legge nel comunicato del club che ha dato la notizia.