Dalla Spagna: "Benzema favorito per conquista Pallone d'Oro"

ROMA - Un altro gol decisivo ieri sera in Champions League e l'eliminazione di un possibile rivale come Robert Lewandowski del Bayern Monaco sono due forti argomenti a favore di una ipotesi più che legittima sostenuta oggi dai media spagnoli: Karim Benzema è il grande favorito per conquista del Pallone d'Oro 2022. A trattare il tema è soprattutto il quotidiano iberico As, che fa notare che - con la rete del 2-3 messa a segno nel primo tempo supplementare contro il Chelsea valsa il passaggio del turno - il francese è arrivato a quota 38 gol in altrettante partite. Sono 12 i suoi gol nell'attuale Coppa dei Campioni. "Ha strada libera" scrive As.