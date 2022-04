Ancelotti pensa al City: "Credo che Benzema e Vinicius riposeranno"

MADRID - Karim Benzema e Vinicius Junior saranno probabilmente a riposo domani per la partita che può regalare al Real Madrid il titolo in Liga , ha detto l'allenatore Carlo Ancelotti . Il Real Madrid ha bisogno di un pareggio contro l' Espanyol allo stadio Santiago Bernabeu per conquistare il suo 35esimo titolo e il secondo in tre stagioni.

Deve ribaltare il 4-3 dell'Etihad

Ancelotti ha detto che tutti vogliono giocare nella sfida decisiva per il titolo, ma deve tenere conto del fatto che il Real Madrid affronterà una partita che non può sbagliare, contro il Manchester City la prossima settimana nella gara di ritorno delle semifinali di Champions League, dopo la sconfitta per 4-3 in Inghilterra. "Penso che Benzema e Vinicius si riposeranno", ha detto l'ex tecnico di Napoli e Milan. "Se i giocatori stanno bene devono giocare, ma se qualcuno ha bisogno di riposare lo lascio riposare. Non perché sarà una partita facile, ma se c'è il rischio di infortunio meglio che riposino".