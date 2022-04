Real Madrid, contro l'Espanyol Marcelo può fare la storia del club

Al Real Madrid manca un solo punto per vincere la Liga e può conquistarlo quest'oggi nella sfida contro l'Espanyol. Nel caso in cui ci riuscisse, Marcelo diventerebbe gil giocatore con più titoli vinti con la maglia degli spagnoli: 24. In questo momento, il brasiliano condivide questo primato con un'altra leggenda del club madrileno, Francisco Gento, entrambi a quota 23, uno iù di Sergio Ramos. Tra l'altro, il brasiliano questo'oggi giocherà titolare e avrà la fascia di capitano, cosa accaduta raramente quest'anno nonostante l'addio di Ramos.

Il primo titolo è la Liga vinta nel 2007 Questa Liga potrebbe anche non essere l'ultimo titolo vinto con la maglia del club più famoso di Spagna (il suo contratto scade a giugno, ma difficilmente verrà rinnovato): il Real, infatti, è in corsa anche per vincere la Champions League, ma - mercoledì prossimo - è chiamato a ribaltare il 4-3 maturato nella semifinale d'andata dell'Etihad contro il Manchester City. Il primo trofeo conquistato da Marcelo con i blancos è proprio una Liga (nel lontano 2007), e l'ultimo potrebbe essere un campionato spagnolo.