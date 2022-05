Real Madrid-Manchester City, Modric: "Dovremo fare la migliore prestazione dell'anno"

MILANO - "L'umore nella squadra è buono, siamo entusiasti di giocare. Sappiamo cosa dobbiamo fare. Sappiamo che sarà la partita più importante di questa stagione". Lo ha detto Luka Modric, centrocampista del Real Madrid, parlando in conferenza stampa alla vigilia della semifinale di ritorno di Champions League contro il Manchester City. "Dovremo fare la migliore prestazione dell'anno. Ci siamo allenati duramente, siamo più che pronti per giocare e passare alla finale", ha aggiunto il regista croato ex Pallone d'Oro.