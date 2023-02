Mondiale per club, Ancelotti: "Il Real Madrid vuole la coppa"

Carlo Ancelotti prepara i suoi al Mondiale per club. Queste le parole dell'allenatore italiano: "Il torneo è ben organizzato, lo stadio è molto bello, il terreno di gioco è in buone condizioni e il Marocco ha dimostrato di amare il Real, noi siamo felici di giocare qui, siamo motivati e ora vogliamo tornare a Madrid con il titolo". Il tecnico dei Blancos giocherà la semifinale contro gli egiziani dell'Al-Ahly senza alcune pedine, per lui molto importanti, che sono assenti per infortunio: Courtois, Benzema e Militao. Il pensiero su di loro: "Sono rimasti a Madrid per curarsi, ma se saranno pronti giovedì ci raggiungeranno e magari sabato (in programma entrambe le finali, ndr) saranno a disposizione."