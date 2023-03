Telenovela Mbappè, le voci in Spagna: "L'anno prossimo dirà addio al Psg"

La telenovela Mbappé va avanti. Secondo quanto riportato dal quotidiano spagnolo Diario As, Kylian è pronto a lasciare il Psg e avrebbe già dato la sua parola al Real Madrid per il 2024. Il 24enne francese vede ormai come impossibile alzare la Champions League con la squadra di Parigi ed è convinto che legandosi ai Blancos, la squadra dei suoi sogni, sarebbe molto più conquistare la Coppa dalle grandi orecchie.