Il Real Madrid in finale di Supercoppa: sfiderà il Barcellona

Il Real Madrid è la seconda finalista della Supercoppa Spagnola . A Gedda la squadra di Ancelotti batte il Maiorca per 3-0 grazie ai gol di Bellingham e Rodrygo e a un autogol di Valjent. Finale in programma per domenica 12 contro il Barcellona.

Supercoppa Spagnola, Real in finale: ci sarà il Clasico

Un primo tempo equilibrato nella semifinale, caratterizzato dalle forti polemiche del Real Madrid per un presunto mancato rigore: indiziato un contatto tra Vinicius e Maffeo, non ravvisato dall'arbitro. La squadra di Ancelotti sblocca la sfida al 63' con il gol su ribattuta di Bellingham dopo una grande parata di Greif. Nel finale il portiere del maiorca tiene a galla la squadra, fino a quando non subisce l'autogol sfortunato di Valjent. Al 95' Rodrygo chiude i discorsi sull'assist al bacio di Lucas Vazquez. Ad attendere la squadra di Ancelotti in finale c'è il Barcellona, vincente dell'altra semifinale contro l'Athletic Club.