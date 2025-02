Kumbulla batte Mbappé: Real ko con l’Espanyol e l’Atletico si riporta a -1

BARCELLONA (SPAGNA) - Brutta serata per il Real Madrid di Carlo Ancelotti , che a una settimana dal derby, esce sconfitto dalla visita all’ Espanyol e, se non dovesse bastare, rischia di perdere per qualche settimana Antonio Rudiger , vittima di un infortunio muscolare, ora che si avvicina il derby con l’ Atletico e la successiva sfida Champions col Manchester City . Dopo una partita giocata per lunghi tratti all’attacco e caratterizzata da due pali colti da Mbappé e Rodrygo , arriva la beffa finale del gol di Carlos Romero , che decide la gara. Risultato che permette ai colchoneros di presentarsi allo scontro diretto con un solo punto di ritardo dai cugini.

Rudiger ko

Con l’Atletico che, nel pomeriggio, ha battuto il Maiorca e si è riportato, così, a un solo punto di distanza, Carlo Ancelotti decide di giocarsela con tutta l’artiglieria. Scontati i due turni di squalifica seguiti all’espulsione di Valencia, Vinicius torna a formare il fantastico quartetto d’attacco con Bellingham, Rodrygo e Mbappé. Peccato, però, che dopo appena un quarto d’ora, un malanno muscolare metta fuori causa Rudiger, che deve cedere il posto ad Asencio. Brutta notizia per i blancos, che nel prossimo orizzonte hanno il derby con i colchoneros e la supersfida di Champions col City. Subito dopo, l’Espanyol di Kumbulla produce l’unica vera occasione da gol di un primo tempo piuttosto tattico, con un rasoterra di Jofre bloccato da Courtois. A metà frazione, Vinicius sbloccherebbe gli equilibri, ma la splendida parabola del carioca viene annullata per un precedente fallo di Mbappé, che in maniera troppo energica si era liberato dalla marcatura di Pol Lozano.

Beffa finale

Decisamente più vivace la ripresa, che si apre con un pregevole stop a seguire di Carlos Romero, che sfugge a Rodrygo ma, poi, calcia sopra la traversa. Il Real risponde subito con un bolide di Bellingham, respinto da Joan Garcia, che poi si supera, deviando contro il palo l’immediata ribattuta di Mbappé. Lo stesso attaccante francese, varcato il quarto d’ora, viene messo a terra da un pericolosissimo intervento da dietro di Carlos Romero. Il laterale dell’Espanyol se la cava con un cartellino giallo, mentre l’ex Psg, per fortuna, riesce a rimettersi in piedi, ma ha rischiato grosso. Il Real aumenta la pressione e, varcata la mezz’ora, Rodrygo conclude una serpentina delle sue cogliendo la base del palo. Poi, ci prova Mbappé, ma trova la gran risposta del reattivo portiere locale. A cinque minuti dal termine, a sorpresa, a segnare sono i padroni di casa con il graziato Carlos Romero che, trovato sul secondo palo da un perfetto cross di Omar El Hilali, insacca con un piattone ravvicinato sporcato da un tocco di Valverde. I blancos si gettano rabbiosamente in avanti, ma il risultato non cambia più. Catalani, almeno per una sera, fuori dalla zona retrocessione. Real avanti solo di un punticino sull’Atletico, a una settimana dal derby.