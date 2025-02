Mbappé risponde a Julian Alvarez: è 1-1 tra Real Madrid e Atletico

MADRID (SPAGNA) - Una settimana di attacchi incrociati su presunti torti subiti dagli arbitri, a cui seguirà inevitabilmente una nuova sequela di polemiche. Si chiude sull’1-1 l’attesissimo derby di Madrid, che promette di far parlare di sé soprattutto per il rigore assegnato dall’osservato speciale Soto Grado all’ Atletico , dopo un contatto in area tra Tchouameni e Samu Lino . Julian Alvarez non si fa pregare e realizza con freddezza dal dischetto. Nella ripresa, i blancos reagiscono con personalità e pareggiano con Mbappé . Poi, provano anche a vincere con maggior convinzione rispetto ai cugini, ma il risultato non cambia più. E tra tre giorni, per gli uomini di Ancelotti sarà già tempo di trasferta a Manchester, dove se la vedranno col City nell’andata degli spareggi di Champions League.

Spigliati

Prima del fischio d’inizio, standing ovation per Marcelo, che nelle ultime ore ha annunciato il suo adios al calcio. 25 titoli con il Real, per il terzino, tra cui 5 Champions League. Poi, è partita. Simeone, alla vigilia, aveva promesso ironicamente che avrebbe piazzato il pullman davanti alla porta di Oblak per limitare le offensive di Mbappé e compagni, ma una volta in campo l’Atletico si dimostra bello spigliato, e inizia la gara occupando stabilmente la metà campo dei campioni d’Europa. Ed il primo tentativo è dei colchoneros, che poco prima del quarto d’ora ci provano con Samuel Lino, che allarga troppo il diagonale. Col passare dei minuti, però, il Real cresce e risponde con due tiri dal limite di Rodrygo e Vinicius che non trovano la porta.

Di rigore

La svolta della gara arriva appena varcata la mezz’ora, quando Tchoumeni rifila un mezzo pestone in area a Samuel Lino, con il pallone che era già sfilato via di qualche metro rispetto ai due contendenti. Il centro dell’attenzione, così, dopo un’interminabile settimana di accuse incrociate su presunti torti e favori arbitrali, finisce inevitabilmente sul signor Soto Grado, che viene richiamato dal var De Burgos Bengoetxea. Pochi istanti e Ancelotti si mette le mani in faccia con un sorriso tra l’incredulo e l’ironico, perché il direttore di gara indica il dischetto. Dell’esecuzione s’incarica Julian Alvarez, che inganna Courtois con uno scavetto centrale. 7º gol in Liga per l’ex City, 17º tra tutte le competizioni. I blancos accusano il colpo e, di qui al termine della prima frazione, si registrano solo due nuove occasioni dell’Atleti, la prima sprecata dallo stesso Julian, che liberato da De Paul s’incarta e favorisce il ritorno di Tchouameni, la seconda fallita da Galan, che rovina una grande incursione con un tiro sballato.

Reazione blanca

Alla ripresa del gioco, il Real parte con l’acceleratore ben premuto e, dopo cinque minuti, arriva il pari di Mbappé, che ribatte in rete dopo un primo tentativo di Bellingham murato da Gimenez. Azione iniziata con un’incursione irresistibile, sul fronte destro dell’attacco, di Rodrygo. Riacciuffato l’1-1, i blancos non mollano la presa e, subito dopo, centrano una clamorosa traversa con un colpo di testa di Bellingham, liberato da Vinicius. Poi, è l’incontenibile Rodrygo a impegnare severamente Oblak con un tiro sul primo palo. Simeone prova ad arginare la marea blanca, giocandosi a stretto giro tutti i cambi, mentre il Real ci riprova nuovamente con un tiro dal limite di Rodrygo, che chiude una grande giocata sulla sinistra giostrata da Vinicius. Si chiude con un aperto intercambio di colpi, ma il risultato non cambia più. Un punto per uno, distanzie invariate e, ora, il Barça si può riportare a due punti dal Real e a uno dall’Atleti in caso di vittoria al Sanchez Pizjuan di Siviglia.