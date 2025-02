Ancelotti senza tre titolari in semifinale di Coppa del Re: out anche Mbappé!

Sarà un Real Madrid piuttosto rimaneggiato quello che affronterà la Real Sociedad nella semifinale d'andata della Coppa del Re. Questa sera, alle ore 21:30, i Blancos saranno ospiti della formazione basca a San Sebastian e non potranno contare su elementi imprescindibili come Mbappé, Valverde e Courtois, come confermato dall'elenco dei convocati diramato da Carlo Ancelotti.