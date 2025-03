SIVIGLIA (SPAGNA) - Inaspettata battuta d’arresto per il Real Madrid , che a tre giorni dal derby di Champions League con l’ Atletico , esce sconfitto dal Benito Villamarin di Siviglia. E dire che i blancos, con diverse assenze di peso a cantrocampo, si portano subito avanti con Brahim Diaz , ma poi vengono ribaltati da un colpo di testa dell’ottimo Johnny Cardoso e da un rigore della vecchia conoscenza Isco , che risolve dal dischetto e regala i tre punti al Betis . E, in serata, in caso di vittoria sull’ Athletic Bilbao , rivale d’Europa League della Roma , l’ Atletico può scavalcare in vetta i cugini. Domani tocca al Barça , che ospita la Real Sociedad .

Emergenza blanca

Privo dello squalificato Bellingham, che sconta il secondo dei due turni seguiti al controverso fuck off di Pamplona, e degli infortunati Ceballos e Valverde, con quest'ultimo che, però, recupera in tempo per l’incrocio di Coppa Campioni con l’Atletico, Ancelotti rilancia Alaba, nelle retrovie, a fianco di Rudiger, e sulla mediana se la gioca con Modric e Tchoumeni. Col recuperato Mbappé, che ha risolto il problema ai denti che l’aveva escluso dalla trasferta di Coppa del Re di San Sebastian, in avanti tocca a Brahim Diaz, Rodrygo e Vinicius. Il grande ex Manuel Pellegrini risponde con un undici coraggioso, in cui coesiste il quartetto formato da Isco, Jesus Rodriguez, il Cucho Hernandez e Antony, graziato dalla disciplinare dopo il rosso diretto dell’ultima col Getafe.

Johnny risponde a Brahim

Nonostante le pesanti assenze, il Real parte con un piglio sicuro e, allo scoccare del 10', si porta in vantaggio al termine di una giocata geometrica che coinvolge Mbappé, abile nell’imbeccare sulla sinistra Mendy, generosissimo nello scaricare in orizzontale per Brahim, che insacca nella porta spalancata. Col passare dei minuti, il Betis cresce esponenzialmente e, varcata la mezz’ora, riacciuffa il pareggio con un colpo di testa di Johnny Cardoso, che svetta indisturbato in area sugli sviluppi di un velenoso corner dell’ispirato ex Isco. Nel finale della prima frazione, ci vogliono i riflessi di un sensazionale Courtois per evitare la doppietta di Johnny, che ci riprova con una seconda capocciata, sempre su una giocata d’angolo.

Il gol dell’ex

Alla ripresa, il Betis si presenta bello proposito, come aveva concluso la prima frazione e, all’8’, si guadagna un rigore, quando Isco lancia nello spazio l’attivo Jesus Rodriguez, che s’insinua in area e viene travolto da Rudiger. Sul dischetto si presenta capitan Isco, che insacca con un poderoso destro incrociato. 5º gol per il fantasista, che festeggia alla grande, nonostante il suo passato in blanco. Una volta sotto, Ancelotti si gioca le carte Camavinga e Arda Guler, per Brahim Diaz e l’ammonito Alaba, con Tchoumeni che scala in difesa, accanto a Rudiger. Ma è ancora il Betis a sfiorare il gol col Cucho, che innescato da Antony, manca di un nulla il diagonale. Poi esce di scena il convalescente Mbappé, che cede il posto a Endrick. Il baby brasiliano, ha una buona occasione da centro area, ma calcia di poco sul fondo. Niente da fare per il Real e, ora, in caso di vittoria sull'Athletic Bilbao, l'Atletico può scavalcare i cugini in vetta.