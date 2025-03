Ancelotti sul futuro: "Tornare in Italia? Sicuro...". Poi parla di Nico Paz

Carlo Ancelotti si è aggiudicato di nuovo il Premio Internazionale Tommaso Maestrelli. Lo aveva già vinto all'inizio degli anni 2000 quale migliore allenatore della Serie A, alla guida della Juventus. Durante la serata di gala, a Montecatini Terme, l'allenatore del Real è intervenuto in collegamento video da Madrid e non ha nascosto la sua soddisfazione per il riconoscimento: "Sono onorato di ricevere un così prestigioso riconoscimento intitolato a Maestrelli".