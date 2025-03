Mbappé riporta in vetta il Real Madrid

MADRID (SPAGNA) - Sudatissimo successo per il Real Madrid , che supera l’orgoglioso Leganes e riacciuffa, almeno per una notte, in vetta alla classifica il Barça , che domani ospita il Girona . I blancos, con diverse variazioni rispetto al piano base, si portano avanti col puntualissimo Mbappé , ma poi vengono ribaltati dalle reti di Diego Garcia e Raba . Nella ripresa, i ragazzi di Ancelotti si riprendono la partita con Bellingham e ancora con Mbappé , che si porta, così, a un solo gol dai 23 del Pichichi Lewandowski .

Scelte obbligate

I postumi della sosta influenzano parecchio le decisioni di Ancelotti. Courtois, tornato malconcio dal ritiro del Belgio, si accomoda direttamente in tribuna, sostituito da Lunin, mentre i quattro reduci dalla trasferta transoceanica Vinicius, Rodrygo, Endrick e Valverde partono dalla panchina. Davanti ai due mediani Modric e Camavinga, pertanto, giostrano Arda Guler, Bellingham e Brahim Diaz a dar man forte, in avanti, a Mbappé. Borja Jimenez risponde con un ordinato 4-4-2, alle spalle dei due attaccanti Raba e Diego Garcia.

Lo scavetto

Dopo un primo tentativo fuori bersaglio degli ospiti, con Neyou che ci prova dal limite, il Real alza i ritmi, ma si trova per ben tre volte a fare i conti col gagliardo Sergio Gonzalez, che mura Bellingham, Modric e Brahim Diaz. Quando non ci arriva il centrale, ci mette una pezza Dmitrovic, che neutralizza in qualche modo un velenoso diagonale di Mbappé. L’insistenza del Real trova premio giusto alla mezz’ora, quando un contatto tra Oscar e Guler convince il signor Gonzalez Fuertes a indicare il dischetto del rigore. Dell’esecuzione s’incarica Mbappé, che insacca con un malizioso scavetto.

La reazione

I pepineros, però, non ci stanno e, alla ripresa del gioco, trovano subito il pareggio grazie a una zampata di Diego Garcia, al termine di una giocata che coinvolge Juan Cruz, Rosier e Oscar. Il colpo è duro per i blancos, che si gettano rabbiosamente in avanti, alla ricerca del nuovo vantaggio, ma al 41’ si fanno sorprendere da una ripartenza conclusa con lo spunto finale di Oscar, che si beve Asensio e centra per Raba, che completa la remontada ospite.

Remontada blanca

Ad inizio ripresa, però, il Real riacciuffa subito il pari con Jude Bellingham, che chiude una caotica giocata con una acrobatica realizzazione dopo che la palla era stata respinta dalla traversa da una deviazione di Tapia. Poco dopo, Brahim Diaz coglie in pieno la base del palo. Varcata l’ora di gioco, alla ricerca della vittoria, Ancelotti si gioca le carte Vinicius e Rodrygo e, poi, lancia anche Valverde. A trovare il gol partita, però, ci pensa il solito Mbappé, che insacca il suo 12º gol nelle ultime 10 partita di Liga, il 22º complessivo nel torneo, sugli sviluppi di un articolato calcio di punizione. Real di nuovo in vetta, a pari merito col Barça, atteso dal derby col Girona della domenica pomeriggio.