La madre di Mbappé scatenata sugli spalti a Madrid: la sua esultanza è già virale

È già virale l'esultanza della madre di Kylian Mbappé, Fayza Lamari , scatenata sugli spalti dello stadio "Santiago Bernabeu" di Madrid al momento del gol vittoria realizzato dal fuoriclasse francese al minuto 76 della sfida tra Real e Leganes . 3-2 il risultato finale sul campo, ma a vincere sul web sono le immagini della mamma dell'ex Psg, che non ha certo contenuto gioia ed orgoglio per il proprio figlio.

Mbappé riporta il Real Madrid in vetta alla classifica: l'esultanza della madre è virale

Un dito al cielo, poi due pugni chiusi in segno di esultanza e un sorriso che dice molto più di mille parole. Il tutto a scandire il nome di suo figlio, Kylian Mbappé. Incontenibile in tribuna la madre della stella del Real Madrid, ancora decisiva in campionato. Blancos in vetta alla classifica della Liga a quota 63, in attesa del confronto tra Barcellona e Girona. E sugli spalti, da qualche mese, c'è una tifosa speciale, che ieri si è goduta l'ennesima doppietta del classe '98, arrivato a quota 33 gol in stagione, considerando tutte le competizioni. E se adesso inizia a segnare con facilità anche su punizione, allora diventa davvero inarrestabile.