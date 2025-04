Real Madrid in finale di Coppa del Re, l'esultanza di Nadal è virale

Real Madrid-Real Sociedad , gara valida per la semifinale di ritorno di Coppa del Re, è stata una partita pazzesca : i Blancos, vittoriosi per 1-0 nel match di andata, sono stati condannati ai supplementari da un gol di Oyarzabal al 93' al termine di un match al cardiopalma, che si è concluso con un rocambolesco 3-4. A togliere le proverbiali castagne dal fuoco e a regalare ad Ancelotti la finale ci ha pensato Rüdiger con un colpo di testa al 115'.

Nadal, urlo liberatorio e sospiro di sollievo al gol di Rüdiger in Real Madrid-Real Sociedad

Tra gli spettatori presenti al Santiago Bernabeu c'era Rafa Nadal. Celebre tifoso del Real, è stato ripreso proprio mentre il difensore tedesco realizzava la rete decisiva: sguardo fisso sul campo, quando la palla è entrata in rete ha liberato la sua gioia con un urlo, poi è sprofondato sulla sua poltrona in tribuna e ha tirato un lungo sospiro di sollievo chiudendo gli occhi. Immagini di passione pura e sincera, per la sua squadra del cuore, che sono presto diventate virali sui social.