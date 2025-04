Mbappé stregato da Ancelotti: “Sa quando essere un padre, un amico e un capo”

Mbappé: "Ecco cosa scelgo tra Pallone d'Oro e Champions League"

Mbappé centrale, Vinicius a destra. Una coppia letale, quella del Real: "Non riesco a immaginare Madrid senza Vini. Giochiamo bene insieme e aiuteremo la squadra".Il classe 1998 sposta la conversazione quindi sul suo ingaggio: "Non ho problemi a parlare di soldi. Volevo solo giocare qui, con la maglia, segnare gol e far gridare il mio nome alla gente. La cosa più importante è essere felici". Dopo il mondiale vinto a 20 anni con la maglia numero 10 sulle spalle, Mbappé non ha dubbi nello scegliere tra la Champions League e il Pallone d'Oro: "Vincere una Champions League con il miglior club del mondo significa vincere il titolo più importante e fare la storia qui. Il Pallone d'Oro, invece, è un premio individuale. Scelgo la Champions. Voglio vincere titoli con il Madrid, per segnare un'epoca".