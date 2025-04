Vinicius, "scommessa" con il portiere e rigore sbagliato: il retroscena

Vinicius, "scommessa" con Mamardashvili prima del rigore sbagliato: cosa è successo

Nel tentativo di innervosire e distrarre Vinicius, a pochi secondi dalla battuta del penalty concesso dall'arbitro in avvio di gara, Mamardashvili ha avvicinato il talento della nazionale verdeoro e gli ha proposto di "scommettere" 50 euro prima del tiro dal dischetto, così da aggiungere pressione sulle spalle del classe 2000. A riportarlo in mixed zone, come confermato dal quotidiano spagnolo As, è stato lo stesso portiere georgiano, che non ha nascosto la sua soddisfazione per la vittoria della squadra e per aver fermato, almeno nel primo tempo, un campione come Vinicius. Rigore parato e Valencia che ha avuto modo di rimanere in partita, andando poi in vantaggio con Diakhaby due minuti più tardi. Nessuna "scommessa", però, è stata pagata. L'estremo difensore, promesso sposo del Liverpool, ha ottenuto qualcosa di molto più importante: MVP del match e successo in uno dei templi del calcio mondiale, contro i campioni d'Europa in carica.