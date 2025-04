Quale futuro per Ancelotti a Madrid? La risposta fa il giro del mondo

Una risposta secca che in poche ore fa il giro del mondo. Il Real Madrid viene eliminato dalla Champions ai quarti di finale (e considerando quante ne ha vinte è una notizia) e subito a Carlo Ancelotti, in conferenza stampa, viene chiesto del futuro. Lui dice che non lo sa e non vuole saperlo, ma queste poche parole diventano immediatamente virali. Perché Ancelotti è uno degli allenatori più vincenti di sempre e il suo futuro interessa a molti: club, federazioni, emittenti televisive, tutti farebbero (faranno?) a gara per averlo. E allora, in attesa di capire che ne sarà del suo rapporto con il Real Madrid, ecco cosa ha detto dopo la partita contro l'Arsenal: "Ora siamo in lotta per la Liga, abbiamo la finale di Coppa del Re, abbiamo la Coppa del Mondo per Club... È una stagione infinita, ma dobbiamo rialzarci, questa è un'altra parte del calcio a cui non siamo abituati. Il mio futuro? Non so cosa ne sarà e non voglio saperlo".