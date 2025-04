Ancelotti non ci sta: “Assurdo mettere in discussione il Real Madrid”

Momento nero in casa del Real Madrid. L’uscita dalla Champions League, dopo il doppio confronto con l’Arsenal, non è stata per niente digerita. Normale, viene da dire, in un club abituato sempre a vincere. I Blancos sono ancora in corsa per la Liga, domani sera la sfida contro l’Atletico Bilbao per continuare a restare in scia del Barcellona. E Carlo Ancelotti parla chiaro: “Non c'è conflitto con la società e chi lo dice afferma il falso: il presidente dimostra più affetto in questi momenti che quando vinciamo. La realtà è che in questo mondo tutto viene messo in discussione, persino un club che ha vinto 30 titoli in undici anni”.