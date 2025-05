Bufera Ancelotti tra Real e Brasile, la replica di Carlo in conferenza: "Parlerò quando..."

"Ho molto rispetto per il Madrid , parlerò il 25 maggio, non prima", così Carlo Ancelotti in conferenza stampa dopo le voci che lo hanno accostato negli ultimi giorni alla panchina della nazionale brasiliana. "Capisco che vuoi parlare del mio futuro, ma io non lo faccio. Il Brasile ? Posso dirlo chiaramente, la verità è che ho molto affetto per il mio club, i miei giocatori e i miei tifosi. Ho parlato con Florentino dopo aver perso la Coppa del Re , niente da rimproverare alla squadra che ha fatto di tutto per vincerla", ha dichiarato l'allenatore del Real Madrid , rispondendo a un giornalista.

Ancelotti: "Ho molto rispetto del Madrid, non parlo prima del 25 maggio"

Almeno per il momento, Carlo Ancelotti allontana le voci che lo vorrebbero lontano da Madrid la prossima stagione. Dall'interesse della Federazione brasiliana alla possibile permanenza alla guida dei Blancos. "Non parlerò del mio futuro prima del 25 maggio. Non posso dirvi cosa succederà, ma non ho mai avuto problemi con il Real Madrid. E non litigherò mai con la società. Il mio addio, qualunque cosa accada nel 2025, 2026, 2030, sarà fantastico perché amo questo club e il club ama me. A livello umano è stata la mia stagione più complicata? A livello personale no. A livello professionale è, ovviamente, più complicata del solito. Veniamo da una stagione quasi perfetta. Abbiamo avuto molte difficoltà, ma ci sono ancora cinque partite e tutto può succedere. Quello che non può succedere è che ci arrendiamo. Dobbiamo vincere queste cinque partite e dare tutto. Se vinciamo possiamo cambiare la stagione", ha chiarito Ancelotti alla vigilia della sfida al Bernabeu con il Celta Vigo.

Ancelotti: "Ho un ottimo rapporto con il club, stiamo pensando al presente"

“Stiamo pensando al presente, al fatto che possiamo lottare fino alla fine, fino all'ultimo secondo della partita, qualsiasi cosa accada. Nonostante le difficoltà, visto che abbiamo avuto molte assenze questa settimana, siamo convinti di poter vincere. Credo che il fatto che siano stati fatti diversi nomi per prendere il mio posto sia stata una mancanza di rispetto? No, affatto. Ho un ottimo rapporto con il club, non siamo dietro alle informazioni e molte di queste non sono vere”, ha concluso Ancelotti.