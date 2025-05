Il Real Madrid non si arrende: 3-2 al Celta a una settimana dal Clasico

MADRID (SPAGNA) - Pronta replica del Real Madrid, che all’indomani del successo del Barça a Valladolid, conferma di non voler lasciare nulla di intentato, imponendosi contro un Celta in piena lotta per le posizioni che valgono l’Europa. I blancos si portano avanti di tre reti, grazie all’ispirato Arda Guler e a un doppio Kylian Mbappé. Poi, però, i galiziani si rifanno sotto con i gol di Javi Rodriguez e Williot Swedberg. Seppur con qualche patema di troppo, i ragazzi di Carlo Ancelotti portano a casa il risultato e si riavvicinano, così, a -4 dagli eterni rivali, a una settimana esatta da un Clasico che potrebbe rivelarsi decisivo per l’esito finale del torneo.