Il Real presenta Huijsen ai tifosi sui social: la telecronaca è quella del gol con la Roma

Dean Huijsen è un nuovo giocatore del Real Madrid . Dopo una stagione fenomenale al Bournemouth, lo spagnolo si è affermato a livello internazionale ed è diventato un nuovo giocatore dei Blancos . Lui che calcisticamente è cresciuto in Italia : prima alla Juventus , con il percorso nelle giovanili e poi le prime presenze in Serie A, poi in prestito alla Roma nella seconda parte della scorsa stagione. José Mourinho lo aveva voluto fortemente ai giallorossi e, dopo l'esonero, Huijsen è diventato una pedina fondamentale anche per De Rossi . Fino ad arrivare alla magia contro il Frosinone.

Huijsen, la scelta del Real per annunciarlo e quel gol con la Roma

Marzo 2024, come possono cambiare le cose in poco più di un anno. La Roma va in trasferta allo Stirpe e nel primo tempo fatica contro il Frosinone dell'ex Eusebio Di Francesco. A sbloccare una partita più ostica del previsto è proprio Dean Huijsen con un gol fenomenale: si sgancia dalla difesa palla al piede partendo da centrocampo, salta Kaio Jorge, trova il buco in mezzo dei ciociari e si crea lo spazio per tirare. Si porta al limite dell'area e fa partire un destro imparabile. Per presentarlo ai suoi nuovi tifosi, il Real Madrid ha scelto esattamente il video di quel gol lì e l'ha pubblicato sul suo profilo ufficiale di TikTok. Tutto questo lasciando in sottofondo la telecronaca della Roma, con annessa euforia totale quando i giallorossi passano in vantaggio con quel gol magnifico. Per esultare a quel gol, Huijsen fece anche l'iconico "sium" di Cristiano Ronaldo, che di lasciare il segno al Real ne sa qualcosa.