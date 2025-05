Rivoluzione Real Madrid, un ex Roma allenerà la cantera

Julio Baptista allenerà la cantera del Real Madrid

L’ex Roma, che ha vestito la maglia del Real tra il 2005 e il 2008 (con una parentesi in prestito all’Arsenal), tornerà a Valdebebas per allenare la cantera, il settore giovanile che da sempre rappresenta un pilastro del futuro madridista. Nonostante un curriculum ancora breve da allenatore – finora ha guidato solo le giovanili e la seconda squadra del Valladolid – Baptista ha ricevuto la fiducia del club per valorizzare i nuovi talenti.

Cambia anche la guida del Castilla: Raul lascia

Novità anche per il Real Madrid Castilla, la seconda squadra del club: Raul, icona merengue e alla guida del Castilla per sei stagioni, ha salutato lasciando spazio ad Alvaro Arbeloa. L’ex terzino, altro volto storico del Madrid, era già inserito nel progetto giovani e ora è pronto a compiere un ulteriore salto di qualità in panchina.