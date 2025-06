Real Madrid, la scelta di Bellingham sull'infortunio: "Basta, sono stufo"

Jude Bellingham si prepara a chiudere definitivamente il capitolo legato ai problemi alla spalla destra che lo accompagnano fin dal suo arrivo al Real Madrid, nel 2023. Dopo il Mondiale per Club , il centrocampista inglese ha deciso di sottoporsi a un’operazione chirurgica per risolvere in modo definitivo il fastidio.

Bellingham si opera dopo il Mondiale per Club

Il dolore non è il problema principale, quanto piuttosto l'ingombro del tutore, diventato ormai un bersaglio per gli avversari e un limite per lo stesso Bellingham: "Sono stufo del tutore. Spero di arrivare in finale e di operarmi qualche giorno dopo il torneo per sistemare la spalla", ha dichiarato il classe 2003 in zona mista, dopo la vittoria con gol contro il Pachuca.

"Credo di aver finito la pazienza"

Bellingham ha poi aggiunto: "Sono arrivato al punto in cui il dolore non è più così forte. È più che altro che mi sono stufato, con i giocatori che lo tirano (il tutore, ndr) e ogni volta viene risistemato. Credo di aver finito la pazienza. Sono stufo di giocare con un tutore, soprattutto con questo caldo, e sarà bello riavere il mio vecchio corpo. Sono arrivato al punto in cui sono pronto ad avere una spalla e un corpo liberi". L’operazione dovrebbe avvenire non prima del 13 luglio, data in cui si giocherà la finale della competizione. Bellingham spera di arrivarci con il Real Madrid e poi, finalmente, pensare al recupero completo.