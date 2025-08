Bellingham, la cicatrice alla spalla dopo l'intervento è impressionante

Bellingham, l'inizio della fine di un calvario sportivo durato quasi due anni

Bellingham sorride, anche se ci vorrà tempo prima di rivederlo in campo. Di certo, per lui, è l'inizio della fine di un calvario sportivo iniziato il 5 novembre 2023 quando cadde in maniera scomposta dopo un passaggio di petto, nei minuti iniziali di una partita della Liga contro il Rayo Vallecano, al Bernabéu. In quella circostanza rimediò una lussazione, ma ha stretto i denti per poco meno di due anni per garantire al Real Madrid la sua presenza in campo.