Mbappé regala la prima vittoria in Liga a Xabi Alonso

MADRID (SPAGNA). Esordio vittorioso, al Santiago Bernabeu, per il rinnovato Real Madrid di Xabi Alonso , che nonostante le assenze degli infortunati Mendy , Camavinga , Bellingham ed Endrick e la squalifica di Rudiger , ha la meglio sull’ Osasuna allenato dall’italiano Alessio Lisci . Con solo due settimane di lavoro nelle gambe, dopo le fatiche extra del Mondiale per club, i blancos hanno la meglio sui navarri grazie a un rigore guadagnato e realizzato, ad inizio ripresa, dal solito Kylian Mbappé . Neppure un minuto in campo per Rodrygo , che starebbe meditando sull’opportunità di trovare maggior spazio in una grande di Premier League .

I volti nuovi

Alla prima al Santiago Bernabeu da allenatore, Xabi Alonso lancia dal primo minuto i nuovi acquisti Trent Alexander-Arnold, Huijsen e Alvaro Carreras, in una linea difensiva che, rispetto alla recente epoca Ancelotti, conserva il solo Militao. Sulla mediana, accanto a Tchouameni ci sono Valverde e Arda Guler. In avanti, con gli intoccabili Mbappé e Vinicius appare Brahim Diaz, preferito allo scontento Rodrygo, che sta seriamente riflettendo sull’opportunità di trasferirsi in Premier, magari al City. Il baby Franco Mastantuono parte tra le riserve. L’italiano Alessio Lisci risponde con un undici ordinato, che concede poco o nulla, puntellato attorno a tre centrali e all’ex Crotone e Sampdoria Ante Budimir come unico vero referente offensivo.

Imbrigliati

I blancos, fin dal fischio d’inizio, fanno la partita, ma fanno una fatica terribile a generare occasioni da rete. Con tutti gli spazi chiusi, il primo a provarci, poco prima del 20’, è l’ex Juventus e Roma Huijsen, con un velenoso tiro dalla lunga distanza che crea qualche grattacapo a Sergio Herrera, che poi si ripete su un tentativo analogo di Militao. Per il resto, il più pericoloso si dimostra il volenteroso Mbappé, che prova a pungere con una girata e con una conclusione che sfiora il palo lontano. Per i navarri, l’unico tiro arriva al termine del primo tempo, con una conclusione sballata di Budimir.

Basta Mbappé

A sbloccare la gara ci pensa Mbappé, che ad inizio ripresa s’incunea in area e, poi, con una brusca frenata, costringe al fallo il precipitoso Juan Cruz, che finisce per travolgerlo. Rigore netto, nonstante le proteste di Alessio Lisci, che finisce per farsi ammonire. Sul dischetto si presenta lo stesso fuoriclasse di Bondy, che spiazza Sergio Herrera e realizza la prima rete con la nuova casacca numero 10 ereditata da Luka Modric. Una volta avanti, i blancos continuano a spingere e sfiorano il raddoppio con un bolide di Arda Guler, che sorvola di poco la traversa, e con un colpo di testa di Tchouameni, su un corner calciato dall’applauditissimo subentrato Franco Mastantuono, che nel finale si vede negare la rete personale da Sergio Herrera. In pieno recupero, espulso il navarro Abel Bretones dopo uno scontro con Gonzalo. Primi 3 punti per il Real.