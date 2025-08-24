Mbappé non si ferma più: due gol all’Oviedo e Real Madrid a punteggio pieno!

OVIEDO (SPAGNA). Secondo successo di fila per il Real Madrid , che in attesa di trovare la coralità di gioco auspicata da Xabi Alonso , si affida al talento individuale di Kylian Mbappé anche per battere la neopromossa Oviedo , che tornava a disputare una gara di Primera Division, al Carlos Tartiere, dopo ben ventiquattro anni. Esattamente come nel debutto con l’ Osasuna di Alessio Lisci , risolve l’ex Psg e Monaco , che stavolta realizza una doppietta, prima del definitivo 3-0 del rincalzo extralusso Vinicius . Blancos di nuovo in vetta, insieme a B arça e Villarreal .

Quattro novità

Ben quattro variazioni per Xabi Alonso rispetto all’undici che aveva battuto di misura l’Osasuna, martedì scorso. Partono dal fischio d’inizio Carvajal e Rudiger, nelle retrovie, per Trent Alexander-Arnold e Militao. Le scelte che fanno maggior scalpore, però, sono la prima da titolare dell’attesissimo Franco Mastantuono e la riapparizione di Rodrygo, che pareva già con un piede e mezzo fuori dalla Casa Blanca. I sacrificati, in questo caso, sono Brahim Diaz e, soprattutto, Vinicius. Veljko Paunovic risponde con cinque difensori e quattro centrocampisti alle spalle dell’unico vero referente offensivo, Rondon. L’eterno Santi Cazorla, 40 anni, tornato a Oviedo per chiudere la sua straordinaria carriera, parte dalla panchina.

Segna sempre lui

Pochi secondi e l’Oviedo pare sorprendere il Real con un lungo lancio alle spalle della linea difensiva per Ilyas Chaira, ma ci mette una pezza l’attento Courtois. I blancos rispondono, dopo una manciata di minuti, con un tiro a giro di Rodrygo, deviato in angolo da Aaron. Nei minuti successivi, i ragazzi di Xabi continuano a spingere, ma si confermano piuttosto prevedibili, esattamente come nella gara del debutto con l’Osasuna. E a sbloccare il risultato, anche stavolta, ci pensa il solito Kylian Mbappé, che imbeccato da Arda Guler, controlla a seguire tra due difensori e insacca alle spalle di Aaron. Secondo gol in due partite per l’ultima Scarpa d’Oro.

Tris blanco

Nella ripresa, il Real va in cerca del raddoppio e, appena varcata l’ora di gioco, Xabi sostituisce il volenteroso Mastantuono e il vivace Rodrygo con Brahim Diaz e Vinicius. Poco dopo, Aaron evita il 2-0 blanco con un intervento prodigioso su Valverde, al termine di una vertiginosa ripartenza ospite. A sfiorare il pari, negli istanti successivi, è l’Ovideo con un piattone di Sibo dal limite, che coglie in pieno la base del palo con Courtois completamente fuori causa. Cambio di fronte, e arriva il raddoppio di Mbappé, liberato da un assist di Vinicius. A blindare il risultato, poi, ci pensa Courtois, che nega il gol ad Hassan, che calcia a botta sicura. Nel finale, applausi per Santi Cazorla, che appare al posto dell’ex Napoli, Leander Dedoncker, per disputare gli ultimi minuti. E in pieno recupero, si chiude col tris di Vinicius, innescato da Brahim. Real a punteggio pieno.