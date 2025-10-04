Vinicius guida la riscossa del Real Madrid: 3-1 al Villarreal!

MADRID (SPAGNA). Fondamentale vittoria per il Real Madrid , che a una settimana dalla dolorosa manita incassata nel derby del Metropolitano, supera con personalità l’insidioso esame Villarreal . Grande protagonista della partita, Vinicius , che sblocca il risultato, a inizio ripresa e, poi, si guadagna e realizza il rigore del raddoppio. Il subentrato Mikautadze dimezza lo svantaggio, poi, però, il secondo cartellino giallo guadagnato da Mouriño costringe gli ospiti in inferiorità numerica e Mbappé fissa il definitivo 3-1, prima di lasciare il campo con una caviglia dolorante. Xabi Alonso di nuovo in vetta alla classifica, in attesa della risposta del Barcellona , che domani pomeriggio visita il Siviglia .

E alla fine Valverde terzino

Una settimana intera a parlare del presunto rifiuto di Fede Valverde di giocare come terzino destro nell’ultima di Almaty ed ecco spuntare il Pajarito uruguaiano proprio sulla corsia, per colmare la lacuna lasciata dai contemporanei infortuni di capitan Carvajal e Alexander-Arnold. Davanti, confermati Mbappé, Vinicius e Mastantuono. Marcelino, da parte sua, sorprende tutti rinunciando, in avanti, sia a Mikautadze che a Pepé, a cui preferisce il canadese Oluwaseyi supportato da un avanzatissimo Moleiro. Sul fronte destro, giostra nuovamente l’ex Inter, Buchanan.

Non si schioda

Determinato a riprendersi la vetta per almeno una notte, il Real parte forte e si rende subito pericoloso con due tentativi ravvicinati di Guler, imbeccato da Mbappé, e dello stesso attaccante francese, che trova la risposta di Arnau Tenas. A metà frazione, poi, è Tchuameni a mancare di un nulla il gol con un colpo di testa, favorito da un ottimo centro dalla sinistra di Vinicius. Poi è Mastantuono a vedersi murare un tiro a botta sicura da Renato Veiga. Un’unica occasione, ma ghiottissima per il Sottomarino giallo, con Huijsen e Militao che si fanno sfuggire il lesto Oluwaseyi, ma rimedia il sempre attento Courtois. La frazione si chiude con un rasoterra del volenteroso Mastantuono che si spegne sul fondo.

Vini scatenato

Nella ripresa, Marcelino prova a potenziare la linea offensiva, inserendo Mikautadze per Moleiro e Pepé per Buchanan, ma a colpire subito sono i padroni di casa, con un tiro di Vinicius avvelenato da un tocco di Comesaña, che finisce per ingannare Arnau Tenas. A metà frazione, poi, il brasiliano finisce per essere travolto in area dall’ex Napoli, Rafa Marin. Rigore, che il pichichi Mbappé cede di buon grado all’ex Flamengo che, seppur con qualche patema, realizza, completando, così, la sua doppietta. Prima della mezz’ora, Mikautadze prova a riaprirla con un angolatissimo tiro dal limite che non lascia scampo a Courtois. A mortificare subito le velleità di remontada degli ospiti, però, ci pensa lo sciagurato Mouriño, che si guadagna il secondo giallo per un fallo sull’incontenibile Vinicius. Qualche minuto e Mbappé, liberato dal generosissimo Brahim Diaz, blinda il risultato calando il tris. 9º gol nel torneo per il fuoriclasse di Bondy, che però, poco dopo, si ferma per un malanno alla caviglia. Real di nuovo in vetta, almeno per una notte.