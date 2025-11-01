Il Real Madrid prende il largo: 4-0 al Valencia e 7 punti di vantaggio sulla prima inseguitrice!

MADRID (SPAGNA). Strappo in classifica per il Real Madrid , che a una settimana dalla meritata vittoria nel Clasico riappare al Santiago Bernabeu e fa polpette del malcapitato Valencia . Partita senza storia, risolta fin dal primo tempo, chiuso sul 3-0 per i blancos, che vanno a segno due volte con Kylian Mbappé e poi con il sontuoso Bellingham . Nella ripresa, completa il poker Carreras . Risultato che permette ai ragazzi di Xabi Alonso di allungare di 7 punti sul Villarreal e di 8 sull’ Atletico e sul Barcellona , che domani cercherà di recuperare terreno nella gara di Montjuic con l’ Elche . E, ora, il Real può concentrarsi a pieno sulla supersfida Champions col Liverpool di martedì prossimo.

Supe Mbappé

Si apre con Mbappé che offre agli spalti la Scarpa d’Oro come miglior marcatore europeo della scorsa stagione e Vinicius che parte regolarmente da titolare, dopo una settimana al centro dei riflettori dopo la sceneggiata seguita alla sostituzione con Rodrygo nello scontro diretto con i blaugrana di domenica scorsa. Il Real attacca, fin dal fischio d'inizio, a testa bassa e, al 18’, ottiene un rigore per un tocco di mano in area di Tarrega. Sul dischetto si presenta Mbappé, che rompe gli equilibri. L’ex Psg, varcata la mezz’ora, si ripete, al termine di una giocata che parte con un lancio in verticale di Bellingham per Guler, che mette in mezzo e trova il francese, che insacca con una splendida volée mancina. E salgono a 13 i gol in Liga per il fuoriclasse di Bondy.

I Tormenti di Vinicius

Al 42’, poi, Thierry stende in area Carreras. Secondo rigore della serata, che il generoso Mbappé cede a Vinicius, che però si fa respingere l’esecuzione dal reattivo Agirrezabala. Qualche secondo dopo, però, arriva comunque il tris dei padroni di casa, grazie a un pregevole spunto dell’incontenibile Bellingham, che insacca con un angolatissimo destro da fuori area. Nella ripresa, i blancos gestiscono il vantaggio senza patemi e Xabi, con più di un pensiero alla gara di Anfield di martedì prossimo, ne approfitta per richiamare in panchina, tra gli altri, Mbappé e Vinicius, che stavolta non fa storie al momento dell’ormai consueta staffetta con Rodrygo. A completare il poker, al 37’, ci pensa l’ottimo Alvaro Carreras con un pauroso destro che s’infila nell’incrocio lontano. Nel finale, il palo nega il gol dell’onore al subentrato Javi Guerra. Real in fuga e, ora, mente a Liverpool per Mbappé e soci.